Gil Figys met Pepingen-Halle zondag tegen Hades: “We gaan voor de linkerkolom” Erik Vandeweyer

01 oktober 2020

10u37 0 Sport in de buurt De gevolgen van corona hebben impact gehad op Pepingen-Halle. Quarantaine was nooit ver weg en matchen moesten uitgesteld worden. Het resultaat daarvan is dat Pepingen-Halle pas volgende zondag een eerste thuiswedstrijd mag afwerken. We zijn al oktober. Winst zou goed zijn om niet vroegtijdig naar beneden te moeten kijken in de rangschikking.

Nooit eerder werkte Pepingen-Halle de eerste thuismatch in oktober af. Na het verlies in Bocholt kan men een eerste succes gebruiken. Tegenstander Hades Hasselt is geen onbekende. Vorig seizoen leverde de onderlinge confrontatie twee spannende duels op. Vooral de match in Limburg is bijgebleven omwille van de 4-4 eindscore.

Nieuw gezicht

Gil Figys (26) is een nieuwkomer. Hij is een van de spelers die in quarantaine moest. “Het wordt inderdaad een merkwaardig seizoen. Corona mag echter geen domper zijn. We gaan voor de linkerkolom. Pepingen-Halle heeft voldoende kwaliteit in huis om een rustige campagne af te werken. Ten opzichte van vorig seizoen is de kern completer geworden. Vooral aanvallend is meer mogelijk, als iedereen fit is natuurlijk. De voorbije weken hadden we op dat vlak enkele probleempjes.”

Veel ervaring

De komende maanden moet Gil Figys Pepingen-Halle veel kunnen bijbrengen. “Ik werd opgeleid door Zuun, Anderlecht en Tubeke. Nadien keerde ik even terug naar Zuun om in vierde provinciale te voetballen. Ik was het voetbal op dat moment even beu. Na dat bezinningsjaar speelde ik achtereenvolgens bij Rebecq, Racing Mechelen, Dender, opnieuw Rebecq en Londerzeel. Bij die laatste club werd het contract vorige winter verbroken. Ik kende trainer Jean-Louis Meynaert al van bij Rebecq. Hij kon me snel overhalen om naar Pepingen-Halle te komen en mee te trainen. Aanpassingsproblemen zijn er dus niet geweest.”

Aanvallend ingesteld

De kwaliteiten van Gil Figys zijn intussen bekend. “Ik moet het hebben van een centrale rol die aanvallend is. Geen verdedigende middenvelder dus. Voor mij persoonlijk komt het er dit seizoen op aan om het voetbalplezier terug te vinden. Dat lukt tot nu toe prima. Ik woon in Sint-Pieters-Leeuw en hoef me dus maar een paar minuten te verplaatsen om naar de trainingen of de matchen te gaan. Dat feit heeft zeker ook meegespeeld bij mijn beslissing. Het zorgt ervoor dat ik meer tijd kan doorbrengen bij mijn zoontje Theo.”