Gianni Vets en Lyra-Lierse willen na twee thuisoverwinningen bevestigen op vreemde bodem: “Boordevol vertrouwen naar Berchem” Bart Jacobs

07 oktober 2020

18u28 0 Sport in de buurt In principe speelt tweedenationaler Lyra-Lierse zondagnamiddag op het veld van Berchem Sport zijn vierde competitiewedstrijd. In principe, want omdat één van de spelers van Berchem positief testte op corona, is de hele ploeg al een tijdje in quarantaine. Woensdag werden de Berchemspelers opnieuw getest. Afhankelijk van die resultaten zal vrijdag beslist worden of de wedstrijd plaats kan vinden.

Voetbal Vlaanderen gaf Berchem Sport al wel te kennen dat de wedstrijd van zondag pas zal worden uitgesteld wanneer er bij de nieuwe metingen vijf besmettingen worden vastgesteld. Die kans lijkt klein. Lyra-Lierse laat het inmiddels niet aan zijn hart komen. Er werd de voorbije dagen lustig doorgetraind alsof er zondag gespeeld wordt, al blijft het natuurlijk niet eenvoudig om in deze omstandigheden de juiste focus te vinden en vast te houden. Wat dan gezegd van Berchem Sport, dat wellicht met nog meer vragen en onduidelijkheden wordt geconfronteerd. Laat staan dat er op een deftige manier kon worden getraind.

“Wij concentreren ons zo goed mogelijk op het sportieve”, aldus Gianni Vets (26). “Het vertrouwen binnen onze groep is bijzonder groot. Niet alleen wonnen we onze twee thuiswedstrijden tegen Spouwen en Cappellen, we wonnen enkele weken geleden ook de bekerwedstrijd tegen Berchem en weten dus welk vlees we zondag in de kuip hebben. Uiteraard gaan we in Antwerpen op zoek naar een nieuwe driepunter, maar het is ons vooral om de bevestiging van onze goede resultaten te doen, op vreemde bodem dan wel. Op het veld van Hasselt, onze enige uitwedstrijd tot nog toe, verloren we, zij het onverdiend.”

Spitsenduo in bloedvorm

Met een spitsenduo in bloedvorm kan dat toch geen probleem zijn? “Dat Jordi en Jason steeds beter op elkaar ingespeeld zijn, speelt uiteraard in onze kaart. Zo komt er ook minder druk op onze verdediging te liggen. Maar onze resultaten zijn toch de verdienste van de hele ploeg. Hopelijk weten ze ook in Berchem het doel staan. We trekken alleszins boordevol vertrouwen naar het Rooi.”

Supporters van Lyra-Lierse zijn niet welkom in Antwerpen. “Dat onze supporters niet van de partij (mogen) zijn, is uiteraard jammer. Via de Facebookpagina van de club moeten ze dan maar naar de livestream kijken.”