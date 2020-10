Gianni Vermeersch rijdt Gent-Wevelgem: “Mathieu zal geprikkeld aan de start komen” Hans Fruyt

08 oktober 2020

10u27 0 Sport in de buurt Helpt Gianni Vermeersch kopman Mathieu van der Poel zondag aan winst in Gent-Wevelgem? Of haalt hij zelf een mooi resultaat? De 27-jarige pion van Alpecin-Fenix haalde vorig jaar de schijnwerpers in deze voorjaarsklassieker.

“Een verhaal dat een beetje een eigen leven ging leiden”, weet Vermeersch. “In de buurt van Gistel liet ik me verrassen. Het peloton viel in waaiers uiteen, ik zat helemaal achteraan. Met een beetje geluk ben ik nog in de spits van de koers geraakt. Ik kon ook nog een goeie prestatie neerzetten. Zondag probeer ik me niet te laten verrassen. Het ziet er naar uit dat er opnieuw veel wind zal staan. Het parcours is wel anders dan vorig jaar. Toch zal de doortocht in de Moeren belangrijk worden.”

Vorig jaar bolde Vermeersch in de Wevelgemse Vanackerestraat als 28ste over de streep. In de groep die om de overwinning sprintte. Kopman Mathieu van der Poel botste op Alexander Kristoff, John Degenkolb en Oliver Naesen. De Nederlander viel net naast het podium. Vermeersch vermoedt dat zijn ploegmaat aan de Menenpoort in Ieper geprikkeld van start gaat. “Want aan het einde van de Brabantse Pijl gaf hij de zege een beetje weg, hij sprintte niet op z’n Mathieu’s”, vindt ook Vermeersch. “Het kan de besten overkomen. Toch is hij nog altijd tweede. Een mooi resultaat na zo’n zware wedstrijd. Mathieu kennende zal hij in Gent-Wevelgem beter willen doen.”

Vermoedelijk krijgen Vermeersch en Jonas Rickaert de opdracht hun kopman in de finale bij te staan. Met Tim Merlier heeft Alpecin-Fenix nog een ijzer in het vuur. Als hij de heuvelzone overleeft kunnen de ploegmaats gokken op een succesvolle sprint van de gewezen nationale kampioen. “De ontwikkelingen tijdens de wedstrijd zullen uitwijzen wat we doen”, gaat Vermeersch verder. “In dienst van Mathieu van der Poel kan ik altijd mijn ding doen. Dat was in de BinckBank Tour niet anders. Na Gent-Wevelgem rijd ik ook de Ronde van Vlaanderen en Brugge-De Panne. Of ik de selectie voor Parijs-Roubaix haal is nog niet zeker. Wanneer ik het veld in duik ligt niet vast. Ik wou goed presteren in de Wereldbeker, maar het aantal manches is intussen al flink gezakt.”