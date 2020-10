Gianni Marchand verwachtte na tweede plaats in Berlare op zaterdag meer van Ichtegem: “Zondag zat wind verkeerd” Hans Fruyt

05 oktober 2020

12u23 0 Sport in de buurt Gianni Marchand (30) liet zich met een tweede plaats in de Memorial Fred De Bruyne in Berlare opmerken. De Waalse belofte Tom Paquot, volgend jaar prof bij Bingoal-Wallonie Bruxelles, troefde hem en z’n twee Tarteletto-Isorex-ploegmaats af.

“Zaterdag was ik in elke vlucht mee”, blikt Marchand terug. “In de finale raakten we met negen voorop. Enkel David Desmecht pikte nog aan. In de beslissende vlucht zaten ook ploegmaats Lennert Teugels en Jacob Relaes. Wij moesten van Paquot af, want Tom is aan de streep heel snel. Telkens we een gaatje lieten vallen, waren er echter andere renners die het meteen dicht reden. Omdat ze liever de top tien haalden dan een anonieme plaats in het peloton. De groep zat ook nooit ver. We raakten uiteindelijk niet van Paquot af. Iemand van GM Recycling (Lars Daniels, red.) sprong, Lennert Teugels ging mee, ik koos het wiel van Paquot die eveneens reageerde. Hij nam de voorlaatste bocht veel sneller dan mij waardoor ik in de wind enkele meters moest dichten en hij aan het wiel van Lennert zat. De puzzelstukjes pasten niet perfect. Was dat wel zo geweest, dan zou het ook moeilijk geweest zijn om Paquot van de winst te houden.”

Marchand moest zich finaal met de tweede plaats verzoenen. Ploegmaat Teugels werd derde.

Slecht weer

Zondag kwam Marchand ook aan de start van de Grote Prijs Jules Vanhevel in Ichtegem. Een kopgroep van acht werd gevormd. Marchands ploegmaat Ylber Sefa was mee. “Eigenlijk keek ik meer naar Ichtegem dan naar Berlare uit”, geeft Aartrijkenaar toe. “Jammer genoeg zat de wind zondag verkeerd. Op de zogenaamde ‘Poggio van Koekelare’ kan je normaal iets doen, maar eens boven zat de wind schuin tegen. Bovendien waren in die vlucht met acht de voornaamste blokken vertegenwoordigd. In het peloton was er geen ploeg die initiatief nam. Bovendien werd het weer op het einde slecht. De laatste drie ronden kreeg ik het niet echt koud, maar toen ik naar de ploegbus reed, begon ik te rillen.”

Laurenz Rex, ploegmaat van de winnaar in Berlare, haalde het uiteindelijk in Ichtegem. Marchand eindigde in het peloton. De Scheldeprijs in Schoten wordt volgende week woensdag (14/10) de afsluiter van zijn seizoen.