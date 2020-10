Gianni Longueville en Blankenberge boeken een negen op negen: “Match om snel te vergeten” Steve Dinneweth

04 oktober 2020

20u13 0 Sport in de buurt Eersteprovincialer Sporting Club Blankenberge zet zijn foutloos parcours voort met een felbevochten 3-2-zege tegen Meulebeke. De kustploeg kwam tot tweemaal toe op achterstand, maar in de slotfase bezorgde Gianni Longueville zijn team alsnog de drie punten.

Nieuwkomer FC Meulebeke was allerminst onder de indruk op het veld van leider Blankenberge en nam zowaar de bovenhand in de eerste helft. Het klom verdiend op voorsprong met een doelpunt van Dylan Vens. “We waren volgens mij de betere ploeg voor de rust, maar konden dit jammer genoeg niet verzilveren met puntengewin”, aldus 24-jarige Vens.

Vens (Meulebeke): “Zuur verlies”

Bruning stelde gelijk, waardoor Blankenberge eerder gevleid met een 1-1-tussenstand richting kleedkamers trok. Op het uur zorgde Tack voor een nieuwe bezoekende voorsprong, maar na een eigen doelpunt en een late treffer van de onvermijdelijke Gianni Longueville keerde Meulebeke met lege handen huiswaarts. “Het sloeg allemaal tegen voor ons”, gaat Vens voort. “Dit is een bijzonder zure nederlaag, want er zat ongetwijfeld meer in. Je weet tegen zo’n ploeg dat elk foutje genadeloos afgestraft wordt. We moeten ons echter optrekken aan een verdienstelijke wedstrijd met het oog op de rest van de competitie. We hebben al bewezen dat we onze plaats in eerste provinciale waard zijn, al blijft voor ons het behoud absoluut prioritair. Deze week gaan we opnieuw scherp trainen, opdat we volgend weekend de drie punten in eigen huis kunnen houden.”

Gevleide overwinning

Met zijn vijfde doelpunt in drie competitiewedstrijden was het opnieuw Gianni Longueville die de beslissing forceerde. “Het was veruit onze slechtste partij van het seizoen tot dusver. Het was hoe dan ook niet makkelijk voetballen in dit weer, maar we zullen dit niet als excuus inroepen. Na een degelijk openingskwartier zakten we helemaal weg en werden we terecht op achtervolgen aangewezen. De preek van trainer Steve Swaenepoel viel niet in dovemansoren, maar toen we na een knullig doelpunt opnieuw op achterstand kwamen, moesten we alles op alles zetten. Nadat een voorzet van Claeyssens in eigen doel werd gekopt, kon ik op een lange bal van Van Moeffaert alsnog voor de gevleide overwinning zorgen. Dit is een match om heel snel te vergeten”, aldus Longueville.

Zondag maakt Blankenberge de verplaatsing naar Seraing, de leider in 1B, voor de vijfde ronde in de Beker van België.