Gianni Desmet staat met KSC Dikkelvenne zaterdag voor verplaatsing: “Niet meer met schrik naar Racing Gent” Hans Fruyt

02 oktober 2020

17u30 0 Sport in de buurt In de thuismatch tegen SK Ronse liet Gianni Desmet (22) zien dat hij op niveau tweede nationale een betrouwbare centrale verdediger kan worden. Met KSC Dikkelvenne trekt hij zaterdagavond naar het PGB-stadion in Oostakker om Racing Gent te bekampen.

In het eerste seizoen in tweede amateur kreeg Dikkelvenne van de Ratjes een stevige oplawaai. Toen stond na negentig minuten een 6-2 op het scorebord. “Ik herinner me die avond nog heel goed”, reageert Gianni Desmet. “Een nachtmerrie, maar we namen al sportief revanche. Vorig seizoen wonnen we zowel thuis als uit tegen Racing Gent. Respectievelijk met 3-1 en 0-2. In de thuismatch zat ik niet in de selectie, uit wel. Aan die 6-2 van twee jaar geleden denken wij niet meer. We trekken zeker niet met schrik naar Racing Gent.”

Trainer Tom De Cock zal zijn selectie moeten aanpassen. Enzo Neve kreeg in de thuismatch tegen Ronse een tik tegen de kuit en raakt niet fit. Jonas Vervaeke zou, na een ongelukkige val in het slot van de openingsmatch in Menen, wel weer honderd procent in orde zijn. Wat betekent dat De Cock in het hart van de defensie weer kan kiezen uit drie namen: Vervaeke, Kevin Pollet en Desmet. Op basis van hun prestatie tegen Ronse kiest de geel-blauwe trainer wellicht voor Desmet-Pollet. “Van mezelf vond ik ook dat ik tegen Ronse een goeie match speelde”, gaat Desmet voort. “Ik denk dat de hele defensie een puike prestatie leverde. Veel gaven we niet weg, enkel op stilstaande fasen konden de bezoekers dreigen. Ik denk dat er slechts één keer een Ronsenaar alleen voor doelman Quintijn Steelant opdook. Dat was na ongelukkig achteruit leggen van Gauthier Willemijns. We stonden heel goed. Dat zal tegen Racing Gent ook nodig zijn. Met Joran Triest hebben de Ratjes een sterke diepe spits en met Niels Elewaut veel scorend vermogen.”

Cardon

Maar dat heeft Dikkelvenne dit seizoen ook. David Cardon, de nieuwe diepe spits van geel-blauw, tekende in twee matchen voor vier goals. Voorlopig is hij ‘monsieur cent pour cent’ (mister honderd procent) van Dikkelvenne. “Zo’n speler misten we vorig seizoen”, besluit Desmet, die momenteel in het ziekenhuis van Zottegem een stage in het kader van zijn opleiding tot kinesist doorloopt.