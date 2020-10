Gianluca Pollefliet begint vandaag aan EK op piste: “Blij dat we kunnen starten” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

12u09 0 Sport in de buurt Het heeft veel werk gekost om het Europese kampioenschap voor junioren op de piste te laten doorgaan. Corona gooide meer dan eens roet in het eten. Vandaag gaat het EK dan eindelijk toch van start in het Italiaanse Fiorenzuola. Voor Gianluca Pollefliet komt een droom uit. De Hammenaar wil zich dan ook de komende dagen laten zien op de betonnen buitenpiste.

Lange tijd was het erg twijfelachtig of het Europese pistekampioenschap effectief wel zou kunnen doorgaan. Gianluca Pollefliet is opgetogen dat er toch een positieve oplossing uit de bus kwam. “Aanvankelijk zou de titelstrijd doorgaan in het Italiaanse Forli. Vrij snel werd duidelijk dat de plaatselijke autoriteiten dat niet zagen zitten omwille van de coronacrisis. De UCI heeft lang moeten zoeken naar een waardig alternatief. Drie weken geleden wist ik niet eens of het EK echt zou doorgaan. Al die tijd ben ik wel blijven doortrainen, opdat ik klaar zou zijn als er groen licht kwam. Uiteindelijk vond men met Fiorenzuola een nieuwe locatie. Ik ben blij dat we toch kunnen starten.”

Drukke agenda

Vandaag begint Pollefliet met de kwalificaties voor de ploegenachtervolging. Hij vormt er een team met Thibaut Bernard, Renzo Raes, Noah Vandenbranden en Diel Vergote. “Het wordt een drukke week. Na de ploegenachtervolging volgt donderdag de afvalling. In het weekend volgen dan nog de puntenkoers op zaterdag en de ploegkoers op zondag. In de ploegkoers zal ik een tandem vormen met Vandenbranden. De automatismen zullen geen probleem zijn. We kennen elkaar doorheen de jaren door en door. Vorig jaar mocht ik een eerste keer op het internationale toneel verschijnen op de individuele nummers. Nu wil ik een nieuwe stap voorwaarts zetten.”

Wat verwacht Pollefliet van de Europese titelstrijd? “Omwille van corona kan ik de sterkte van de tegenstand moeilijk inschatten. Ik hoop op één van de vier disciplines toch mijn slag te kunnen slaan en met een medaille naar huis te kunnen terugkeren. De voorbereiding was gezien de omstandigheden goed. Ik kon een tiental wedstrijden op de weg afwerken. Op het BK werd ik zevende en vorige week strandde ik in Lichtervelde nog op een veertiende plaats.”