Gewestelijke Masters op TC Oase: met vijf in eigen huis Werner Thys

01 oktober 2020

11u35 2 Sport in de buurt Van vrijdag tot en met zondag worden op TC Oase in Kessel de Gewestelijke Masters van het Antwerpse tenniscriterium afgewerkt. De club van voorzitter Paul Van Tendeloo doet met Morgan De Bie, Celine Hermans, Jolien Rynders, Annelies Dillen en Stijn Mortelmans een gooi naar enkele Antwerpse titels. “Vijf leden die in eigen huis de Masters spelen, dat maakt het extra leuk”, aldus Van Tendeloo.

Vorig jaar mocht TC Oase voor het eerst de Masters van het gewestelijk criterium organiseren. “Dat gebeurde tot ieders tevredenheid”, zegt Van Tendeloo. “We zijn blij dat de Masters hier opnieuw neerstrijken. Al zal het door de sanitaire crisis allemaal wel wat anders zijn. Gelukkig beschikken we over veel ruimte en die zal op de best mogelijke manier ingedeeld worden. Zich aan de regels houden blijft vanzelfsprekend belangrijk.”

“Drie op vijf zou mooi zijn”

Met vier Oase-speelsters in de gewestelijke eindronde lijkt het alsof de vrouwen aan de macht zijn in Kessel. “Dat is eerder toeval”, lacht Van Tendeloo. “Ook vorig jaar hadden we enkele leden in de Masters, maar toen lag de verhouding anders. Hoeveel titels we zondagavond mogen vieren ? Drie op vijf lijkt me zeer mooi.”

Op de vertrouwde terreinen op zoek gaan naar een provinciale titel geeft uiteraard extra motivatie. “Weten dat de Masters op de eigen club worden gespeeld, geeft tijdens het seizoen toch een zetje in de rug”, klinkt het volmondig bij het vijftal.”

De enige man die de plaatselijke kleuren verdedigt is Stijn Mortelmans (43 jaar, 55 punten, mannen 35/3). Als muzikant legt hij even de gitaar aan de kant om zaterdag reeds om 9 uur ’s ochtends aan de slag te gaan. Met een wedstrijd tegen Joris Leonaers (70 punten, TC Zevenbergen) staat hij op papier voor de zwaarste klus. “Dat wordt inderdaad lastig”, zegt Mortelmans. “Ik verloor het voorbije seizoen twee keer van Joris, maar een leuke match wordt het alleszins.”

Annelies Dillen (39 jaar, 20 punten, vrouwen 35/2) is de enige van het Oase-vijftal die ervaring heeft met het spelen van de Masters. Dillen deed het vorig jaar zelfs uitmuntend met winst in de finale bij de vrouwen 35/3. Deze keer probeert ze die triomf in een hogere reeks te herhalen.

Morgan De Bie: ijzersterk seizoen

De Oase-speelster met het hoogste puntenaantal is Morgan De Bie (21 jaar, 60 punten, vrouwen 3). De Bie heeft een bijzonder sterk seizoen achter de rug, want volgende week neemt ze in het dubbel gemengd tot 140 punten ook deel aan de dubbel Masters op TC Wingfield. In de derde vrouwenreeks eindigde De Bie op de tweede plaats achter haar grootste concurrente op de titel, Laura Van Beek (Forest Hills). “Eén keer kon ik van Laura winnen, dat geeft toch vertrouwen”, aldus De Bie. “Maar eerst proberen om in halve finale voorbij Lotte Matthys (Den Bremt) te geraken, ook dat wordt niet eenvoudig.”

Een grote kans op een Antwerpse kroon lijkt weggelegd voor Celine Hermans (31 jaar, 25 punten, vrouwen 4). Zij eindigde als nummer één in de criteriumstand in de vierde reeks en won het voorbije zomerseizoen ook van haar drie concurrenten op deze Masters.

En dan is er tenslotte nog de jongste van het Oase-vijftal, Jolien Rynders (17 jaar, 5 punten, vrouwen 5). Zij won dit seizoen drie toernooien en de zeer vlotte winst twee weken geleden op het slottoernooi van Antwerp zal alleszins een extra scheut vertrouwen geven.

Zondag finaledag

De Masters starten vrijdag om 18.30 uur met de halve finales in de leeftijdsreeksen 45+ en 55+. Alle overige halve finales worden zaterdag gespeeld. Zondag staan de finales om 9.30 uur, 11 uur, 13 uur, 15 uur en 17 uur op de affiche. Alain Hilven is wedstrijdleider.