Gert Van Walle en VHL verliezen zwaar van Roeselare: “Niet de gedroomde start” DRIES CHARLIER

11 oktober 2020

20u41 0 Sport in de buurt Haasrode Leuven is in mineur aan het seizoen gestart. Een verplaatsing naar Roeselare is nooit makkelijk. De Leuvenaren konden zaterdag echter nooit echt een vuist maken en gingen troosteloos met 3-0 de boot in. Gert Van Walle (33) beseft dat het niet goed was, maar kijkt vooral vooruit.

Met 25-15, 25-16 en 25-19 was het verschil telkens duidelijk in het voordeel van Roeselare. “Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit geen waardemeter is voor de rest van het seizoen”, zegt Gert Van Walle. “Dit gezegd zijnde is het ook wel zo dat het zaterdag gewoon zeer slecht was van ons. Buiten Baetens was niemand op zijn niveau.”

“Dit kwam zeker ook door een sterk Roeselare. Vanaf het eerste punt stonden we onder druk op alle vlakken. We kregen weinig grip op hun opslag. Als de receptie toch kwam dan kwamen we niet aan scoren toe door een goed georganiseerd blok-defence-systeem bij Roeselare.”

Werk aan de winkel

“Het was dus niet de gedroomde start, maar het was niet in Roeselare dat we punten moesten pakken. Volgend weekend thuis tegen Achel is het wel van dat. Er is nog veel werk aan de winkel en we hebben maar een week tijd. We gaan er alles aan doen om klaar te zijn.”

“Dat het toch balen is dat we zo slecht voor de dag kwamen? Uiteraard. Iedereen wil zien wat dit Leuven kan en dan is het jammer als dat niet loopt zoals je wilt. Buiten een sterk Roeselare heb ik geen idee over wat nog een verklaring kan zijn.”

Draaide vierkant

“We gaan onszelf kritisch moeten bekijken en werken aan ons spel. Dankzij de langere voorbereiding konden we wel goed werken aan onze fysiek. Ik voelde me wel goed, maar zaterdag draaide het vierkant van in het begin.”

“De sfeer in de zaal is door de coronamaatregelen ook niet hetzelfde. Als sporter en ploeg is dit altijd leuk om te spelen voor publiek en het is een grote steun om een ploeg door moeilijke momenten te trekken. We begrijpen wel in welke situatie we zitten en dat alles verantwoord moet gebeuren voor spelers en publiek. Als alles zo nog even moet blijven dan is het zo. Zolang we kunnen en mogen trainen en spelen zijn we al blij”, besluit Van Walle.