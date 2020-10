Gert Van Walle (Deinze) kijkt even toe: “Beter passen voor één match, dan anderhalve maand out zijn” Hans Fruyt

02 oktober 2020

20u19 0 Sport in de buurt Vervelende situatie voor Gert Van Walle (24), lieveling van de fans van SK Deinze. De linksvoetige middenvelder liep in het slot van de partij bij Lommel een hamstringsletsel op en moet de thuismatch van zondagavond tegen Lierse Kempenzonen vanuit de tribune volgen.

“In Lommel vroeg ik twee minuten voor affluiten vervanging”, verduidelijkt Van Walle. “Ik voelde iets aan mijn hamstrings. Een scheur is het niet, ik stapte net op tijd van het veld. De match tegen Lierse Kempenzonen komt te vroeg. Ik zou kunnen spelen, maar het risico op een scheurtje lijkt mij te groot. Het is beter dat ik één match laat passeren dan dat ik risico’s pak en misschien anderhalve maand of langer langs de kant sta.”

Van Walle wil de rest van de heenronde niet hypothekeren. Deze week bleef hij weg van het trainingsveld. Vrijdag kreeg hij groen licht om in de fitness te fietsen. Volgende week, in de aanloop naar de bekermatch bij Thes Sport, probeert hij de trainingsarbeid opnieuw op te drijven. “Jammer dat ik er tegen Lierse Kempenzonen niet kan bij zijn”, gaat Van Walle verder. “Ik stond net twee weken na elkaar in de basiself. Telkens ging het goed. Vooral op Lommel vond ik ons goed voetballen. We hebben nu zes op zes. Omdat onze volgende partij in eigen stadion is dromen we stiekem van negen op negen. Hadden we deze week onze inhaalmatch bij Westerlo kunnen spelen en hadden we ook daar de drie punten gehaald beenden we leider Seraing gewoon bij. Om maar te zeggen dat in deze reeks iedereen tegen iedereen punten pakt.”

Trainer David Gevaert moet op de linkerkant op zoek naar een alternatief voor de licht geblesseerde Van Walle. Net als Raphael Lecomte is Bafode Dansoko nog niet inzetbaar. Beiden misten door ziekte ook al de trip naar Lommel. Ook centrale verdediger Arnaud De Greef (rug) haakt af voor de match tegen Lierse Kempenzonen. Viktor Boone (knie) is nog niet inzetbaar, Mehdi Tarfi staat na een enkelletsel weer een beetje dichter bij een terugkeer.

Selectie: Dutoit, De Looze, De Schutter, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec, Neto, Challouk, Vargas, Staelens, Mertens, El Banouhi, De Belder, De Witte, Schils, Libbrecht, Vandenberghe of Van Rie.