Gerrit Driessens en Kangoeroes Mechelen hopen op een goede start van het nieuwe seizoen Henk De Koninck

28 september 2020

18u39 0

Ook bij de vrouwen van Kangoeroes Mechelen maakt men zich klaar voor de start van de competitie. Coach Gerrit Driessens begint eraan met bijna een volledig nieuw team.

“Door de coronamaatregelen zijn we heel laat met onze voorbereiding begonnen en kwamen we pas per 1 september samen. Wel hadden onze speelsters een individueel trainingsschema gehad. Enkel onze Amerikaanse Lindstrom, eind vorig seizoen uitgevallen met gescheurde kruisbanden is later toegekomen en zit op dit ogenblik nog in quarantaine. Ze is zo goed als klaar met de revalidatie, maar we gaan voorzichtig met haar omspringen. Het is voor mij de meest vreemde voorbereiding geweest met ook een andere manier van trainen zoals corona het wenst. We zijn al geconfronteerd geworden met een paar tegenslagen. Jakovina viel bij de eerste oefening op de eerste training uit met een verzwikte enkel en de zusjes Aizsila vielen ook gekwetst uit. Ondertussen hebben we Jakovina al kunnen recupereren. Daarom dat de gespeelde oefenwedstrijden een vertekend beeld geven . Zowel tegen Phantoms, Luik en Charleroi waren we met amper acht speelsters en gingen de wedstrijden verloren. Ook afgelopen weekend gingen we de boot in tegen Hema SKW. Maar ik voel dat we vooruitgang maken . Fysiek zijn we in orde en staan we waar we moeten staan, wel zijn we in het samenspel nog zoekende.”

Competitie

“Ik denk dat de competitie tegenover vorig seizoen nog sterker is geworden en dat de ploegen nog meer aan mekaar gewaagd zijn. Castors heeft weer veel individueel talent binnen gehaald maar ik zie Hema SKW als de grootste kanshebber voor de titel. Hun team is zo goed als samen gebleven en ze hebben er met Resimont een superspeelster bij. Zelf zie ik ons ook meedoen maar er zijn nog verschillende teams zoals Namen, Phantoms en Luik die volgens mij meedingen naar de top. Het zal spannend worden . Hopelijk steekt corona geen stokken in de wielen en kan de competitie normaal verlopen. Zelf hebben wij als team al twee tests ondergaan en zal er nog een derde gebeuren voor de start van de competitie. We zijn er als club zelfbewust mee bezig.”

Eurocup

“We spelen in de voorronde tegen het Spaanse Tenerife( met Belgian Cat Heleen Nauwelaers). We zijn heel blij dat de wedstrijd werd uitgesteld tot half december. Voor ons was dit uitstel een groot cadeau. Hadden we de wedstrijden in september moeten spelen, dan hadden we tegen zulke sterke ploeg zeker geen winstkansen. Nu hebben we meer tijd om ons voor te bereiden want we willen graag de poulefase in.”