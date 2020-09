Geneeskundestudent Nicolaï Saké pakt zilver op BK 10.000m: “Ik ben trots op het parcours dat ik de voorbije maanden heb afgelegd” Bart Spruijt

29 september 2020

09u56 0 Sport in de buurt Berchemnaar Nicolaï Saké veroverde zondag in Eigenbrakel voor het eerst in z’n carrière een medaille op een BK bij de seniores. Hij ging tot het gaatje om in een prangende eindsprint Clement Deflandere en Valentin Poncelet achter zich te houden in de strijd om zilver.

Saké haalde er het maximum uit op de 25 baanrondjes. Een slimme koers en een sterke finish leverden hem zilver op en een dik persoonlijk record van 29.34.04. “Ik heb heel slim gelopen. Heel de race heb ik aan de rekker gehangen om dan op mijn gekende manier mijn eindsprint boven te halen op het einde”, geeft de Berchemnaar de korte samenvatting van z’n race.

“De kopgroep bleef lang samen. Toen Mats Lunders demarreerde op vier ronden van het einde vond ik niet dat het aan mij was om de kastanjes uit het vuur te halen in de achtervolging. Dat mochten de andere sterke mannen doen. Bovendien kon ik rekenen op mijn sprint. We bleven in de tweede groep uiteindelijk met z’n drieën over: Clement Deflandre, Valentin Poncelet en ik. De andere twee gaven er af en toe serieuze snokken aan, maar ik hield de moed erin.”

“De sprint begon op 300m van de finish. Ik dook als tweede van de groep de laatste bocht in en heb dan alle registers opengetrokken. We zijn alle drie kort opeen geëindigd. Op het einde van een 10.000m krijg je een eerlijke sprint. Dan komt het aan op karakter tonen en door de muur gaan. Dat heeft de doorslag gegeven. Als cadetje werd ik op dezelfde piste eens vierde als slotloper op het BK 4x 800m. Dat wil ik echt niet opnieuw laten gebeuren. Aan die gedachte heb ik me vastgeklampt in de laatste zware kilometer.”

Vaak moet ik om 5 uur ‘s ochtends uit de veren om mijn trainingen te doen Nicolaï Saké

Door z’n drukke stageperiodes als geneeskundestudent in volle coronaperiode had hij het voorbije half jaar geen ideale mogelijkheden om te trainen. “Ik ben trots op het parcours dat ik de voorbije maanden heb afgelegd. Dat ik als tweede van België finish tegen sterke mannen waarvan er sommigen net terugkwamen van hoogtestage doet me veel deugd. Terwijl ik in de coronaperiode in de frontlinie streed, konden veel atleten wel een lange periode doortrainen. Ik moest vaak nachten en weekends doorwerken. Vaak moet ik om 5 uur ‘s ochtends uit de veren om mijn trainingen te doen. Dat geldt trouwens ook voor de winnaar Mats Lunders, die ook een zware job combineert met lopen. Iedere wedstrijd top presteren lukt niet in zo’n situatie. Als je dan je momenten uitkiest en toch eens kunt scoren, doet dat dubbel deugd. Fijn dat de inspanningen af en toe beloond worden.”