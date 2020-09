Gemotiveerde Sean De Bie start in BinckBank Tour: “Ik wil er echt wel staan” Erik Vandeweyer

28 september 2020

17u09 0 Sport in de buurt Tot zaterdag is het wielerpeloton bij de profs aan de slag in de BinckBank Tour. Voor veel renners is het een uitgelezen kans om het merkwaardige seizoen extra kleur te geven. Ook Sean De Bie wil zich de komende dagen tonen in deze Belgisch-Nederlandse rittenwedstrijd.

Na een geslaagde Ronde van Slowakije start Sean De Bie dinsdag in de BinckBank Tour. In Slowakije stond hij twee keer op het podium. De vorm is dus aanwezig om er iets van te maken. De vijfdaagse is meteen ook een laatste aanloop naar het klassieke werk. De renner ziet één minpuntje: “De dag van het Belgisch kampioenschap heeft voor mij zeer lang geduurd. Twee dagen ben ik ziek geweest in die periode. Op zich was dat zeer jammer, want ik had inderdaad de conditie te pakken in Slowakije. Gelukkig heeft de ziekte zich niet lang kunnen doorzetten en ben ik nu volledig hersteld.”

Wind

Wat verwacht Sean De Bie van de komende vijf dagen? “Ik wil er echt wel staan. Er zijn meerdere etappes die me moeten liggen. De eerste rit zal ongetwijfeld een zeer nerveuze bedoening worden. De wind kan een belangrijke rol opeisen. Het zal er echt op aankomen om de hele dag aandachtig te zijn, wanneer het peloton zou breken. Ik hoop dan mee te kunnen spelen in de sprint. Woensdag volgt dan de tijdrit. Die is niet te lang, zodat de kans op tijdverlies beperkter is. Daags nadien zal het wellicht in Aalter een dag voor de sprinters worden. De laatste twee dagen wordt het een pak zwaarder en zal het moeilijker worden om in beeld te komen.”

De komende dagen zal Sean De Bie aandachtig het weerbericht volgen. “Ik denk dat de meteorologische omstandigheden inderdaad bepalend kunnen zijn. Dat is elk jaar het geval, maar nu zal de impact in oktober nog groter zijn. Wind, regen en koude worden verwacht. Dat zijn we niet echt meer gewoon. Hoelang is het al geleden dat we de lange mouwen moesten bovenhalen? Regen is voor mij geen probleem, maar ik hoop dat de temperatuur me niet te veel in de steek zal laten.”

De ritten

29/09 Blankenberge – Ardooie 132.1 km, 30/09. CLM Vlissingen – Vlissingen 11.0 km, 1/10. Philippin – Aalter 165.7 km, 2/10. Riemst – Sittard – Geleen 195.4 km, 3/10. Ottignies-Louvain-la-Neuve – Geraardsbergen 185.0 km.