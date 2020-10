Geert Walravens (Lindemans Aalst) na 3-0-verlies tegen Maaseik: “Meer konden we niet doen” Dominic Beckx

11 oktober 2020

21u37 2 VOLLEYBAL Na de 2-3-nederlaag op de openingsspeeldag tegen Menen trok Lindemans Aalst gisterenavond naar 16-voudig landskampioen Maaseik. De Ajuinen stonden net als de thuisploeg niet op volle sterkte. Ze konden zelden de indruk wekken dat setwinst mogelijk was en verloren dan ook met 3-0-cijfers (28-26, 25-22, 25-21).

Young Red Dragons Wout D’heer en Robbe Van de Velde keerden afgelopen week terug van het EK U20 in Tsjechië en gingen voor zeven dagen in quarantaine. Een gevolg van de afspraak tussen al de clubs met EK-gangers. Daarnaast konden de bezoekers niet rekenen op een fitte François Lecat. De receptie-hoekspeler liep tegen Menen een schouderblessure op en werd in de basis vervangen door de jonge Fransman Danny Poda. Lecat kwam enkel een paar keren in voor receptie. Opposite Jeroen Oprins was twijfelachtig met last aan de adductoren. Zijn naam kwam op het wedstrijdblad, maar hij viel slechts één keer in voor Matej Smidl, die voor het eerst in de basis stond. Ook de jonge Franse receptie-hoekspeler Danny Poda behoorde voor het eerst tot de starting six.

Maaseik nam de beste start en liep een viertal punten uit. Pas op het einde konden de bezoekers de Limburgers bijbenen. De bovenhand halen, kon Aalst niet. Ook niet in de daaropvolgende sets.

“Als je de wedstrijdstatistieken bekijkt, is er nochtans niet zo heel veel verschil”, aldus Geert Walravens, de assistent-coach van Lindemans Aalst. “Maaseik miste twee middenmannen, maar bij ons waren er vier pionnen op wie we niet of niet volledig konden rekenen. Oprins en Lecat stonden wel op het wedstrijdblad, maar konden niet voluit gaan. Of het anders was geweest met een volledig fitte kern? Misschien wel. Lecat kon enkel inkomen voor receptie, maar je merkte dan wel dat die stabieler was. Met de middelen die we hadden, konden we niet meer doen. Op het einde van de eerste set zat er misschien meer in. In de tweede set zorgden we voor te weinig opslagdruk en maakten we teveel opslagmissers. Bovendien speelden thuisspelers Jolan Cox (15 punten) en Amirhossein Esfandiar (19 punten) een heel sterke wedstrijd.”

Na het verlies tegen Menen en Maaseik telt Aalst slechts één puntje.

“We zullen later zien of het verlies tegen Menen een misstap was. Maaseik is een ploeg met ambities. Omwille van zijn Europese wedstrijden afgelopen week, liet het de wedstrijd een dag uitstellen. We weten dat een verplaatsing naar Limburg altijd moeilijk is, ook al hoop je altijd iets te kunnen rapen. Dinsdag sluiten onze EK-gangers Wout en Robbe terug aan en verder hopen we de geblesseerden zo snel mogelijk te recupereren. Dat de druk voor de thuismatch tegen Gent van komende week nu groot wordt? Druk is er sowieso. We moeten zaterdag winnen om te vermijden dat we met één op negen achterblijven. Bovendien worden we door sommigen maar al te graag als titelkandidaat bestempeld. Het zou wel eens een gek seizoen kunnen worden. Wie weet spelen we volgend weekend nog?”