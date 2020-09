Geert Lowet staat voor nieuwe uitdagingen bij GSG Aarschot: “We zetten een stap in het onbekende” Erik Vandeweyer

29 september 2020

18u58 0 Sport in de buurt Volgend weekend begint GSG Aarschot aan de nieuwe basketcompetitie. Na één seizoen in landelijke keerde de ploeg in het voorjaar terug naar Top Division 2. Sportief vraagt die overgang een grote aanpassing. Daarnaast moet de club ook alle coronaperikelen overwinnen. Dit is een verhaal van veel optimisme, maar evenveel realisme.

Voorzitter Geert Lowet stelt tevreden zijn nieuwe ploeg voor de komende maanden voor. “Bij de A-ploeg konden we de vertrouwde namen behouden. Tim Jeanquart en Tom Jacobs werden overgenomen van Bavi Vilvoorde. De eerste kent de club, de tweede heeft er nog gespeeld. Dat maakte de integratie gemakkelijker. Beiden hebben ook al wat ervaring opgedaan. Bert De Maeyer, Mario Brown, Tom Lowet en Thomas Verheyden zijn de andere ‘oude’ krijgers. Daarnaast hebben we zeven talenten in de selectie die opgeleid werden door de club. In augustus kwam Gianno Leonard daar als laatste bij. De technische staf wijzigde niet. Sam Bilsen blijft zich ontfermen over de A-ploeg. Odell Hodge zal nu de B-ploeg en de C-ploeg leiden vanaf het begin van het seizoen.”

Realistische ambities

Wat verwacht Geert Lowet van de komende competitie? Het antwoord is eerlijk. “Stiekem dromen we er zeker van dat de B-ploeg opnieuw promoveert naar tweede landelijke. Een titel krijg je echter niet op bestelling. De concurrentie kan ook vooraf moeilijk ingeschat worden. De top drie moet wel kunnen. Bij de A-ploeg is het verhaal helemaal anders. Als promovendus beseffen we dat we grote stappen moeten zetten. We hebben enkele jaren geleden echter volmondig gekozen voor de eigen jeugd. Die lijn willen we alleszins aanhouden. Wie onze kern bekijkt, zal onmiddellijk beamen dat onze jeugdwerking knap gepresteerd heeft. Het behoud afdwingen zonder veel stress zou mooi zijn. We zullen de komende maanden zien of we voldoende gewapend zijn voor het nieuwe verhaal. We hopen het alleszins. Daarnaast moet je hopen dat je gespaard blijft van veel blessures. Zeker bij de grote jongens zou dat een probleem kunnen geven. We zetten alleszins een stap in het onbekende.”

Wisselend succes

De voorbereiding verliep volgens Geert Lowet met hoogten en laagten. “Tegen Gent (Top Division 1, nvdr.) werden we weggespeeld. Tegen Lommel daarentegen wonnen we na een goede match. Ook tegen Lier speelden we een gave partij, al moesten we daar de overwinning nog uit handen geven in de slotfase. We zitten zeker niet in de gemakkelijkste reeks, maar de eerste uitslagen waren zeker niet desastreus.”

De gevolgen van corona

Sportief lijken de gevolgen van de coronacrisis redelijk onder controle te zijn in Aarschot. Naast het veld moest er noodgedwongen worden bijgestuurd. Geert Lowet bevestigt. “Door de pandemie konden veel acties om centen te werven niet doorgaan. Ik denk aan de Appelbloesemjogging en Rock Werchter. Op het muziekfestival zorgen we al tien jaar voor stewards. De tweehonderd shiften leverden 11.000 euro. Naar schatting hebben we 20.000 euro aan inkomsten gemist. Dat hebben we deels kunnen opvangen door te besparen. De huur van de zaal en de kosten van de scheidsrechters vielen bijvoorbeeld weg. Daarnaast hebben we nieuwe bronnen van inkomsten kunnen aanboren. De stad zocht mensen om de wegen te onderhouden. Als club zijn we op dat voorstel ingegaan. Dat bracht 8.500 euro in de kassa.”

Sociale gevolgen

Geert Lowet ziet echter andere obstakels. “Financieel zie ik op korte termijn niet te veel problemen. Het sociale aspect weegt volgens mij veel zwaarder door. Iedereen hunkert naar vroegere tijden, maar beseft onmiddellijk ook dat niet direct terugkomen. Alles verloop gewoon veel minder spontaan en dat is jammer.”