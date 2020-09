Geen wedstrijd dit weekend, maar Karel Fraeye ziet toekomst hoopvol tegemoet: “Super dat SV Roeselare niet verdwijnt” Philippe Bourez

25 september 2020

15u55 2 Sport in de buurt Is er dan toch nog een toekomst voor de failliete eerstenationaler KSV Roeselare? Op die vraag is Roeselarecoach Karel Fraeye vrij formeel. “Een Franse investeringsgroep heeft een akkoord met curator Yves François om het stamnummer 134 over te nemen. Alles moet nu eerstdaags geofficialiseerd worden.”

Al heel de week zag Karel Fraeye een gretige spelersgroep op training. In principe start de competitie in eerste nationale dit weekend en stond er voor SV Roeselare op Schiervelde een thuismatch tegen Dender op het programma. “Die wedstrijd kan niet plaatsvinden omdat de Roeselaarse burgemeester Kris Declercq de veiligheidsvoorzieningen voor de match niet kon garanderen,” zegt Fraeye. “De Bond zal over de match een uitspraak moeten doen, want er is in ons geval hier duidelijk sprake van overmacht.”

Van de nieuwe kern van KSVR 2.0 was Wouter Biebauw de belangrijkste vertrekker. De doelman vond onderdak bij Beerschot. “Het siert de groep dat iedereen bereid was om, ondanks de onzekere omstandigheden deze week, te blijven trainen”, gaat Fraeye na afloop van de vrijdagtraining, voort. “Zo zie je dat de aangetrokken spelers een prima mentaliteit hebben. Iedereen van de A-kern is ook speelgerechtigd, want de ondertekende contracten zijn door de Bond geldig verklaard. Er had dus tegen Dender gespeeld kunnen worden indien de burgemeester het licht op groen zou hebben gezet. De hele kern is, op Biebauw na, die een mooie transfer kon maken, bij elkaar gebleven. Mijn groep staat alvast op scherp.”

Wachten op definitief uitsluitsel

“In principe is de overname door die Franse groep in kannen en kruiken”, gaat Fraeye voort. “Definitief uitsluitsel volgt wellicht pas begin volgende week, maar het staat nu zo goed als vast dat deze prachtige club nog een toekomst heeft. Super dat SV Roeselare niet verdwijnt.”

Minder goed nieuws is dat SV Roeselare volgens de Bondsreglementen op het einde van het seizoen degradeert naar tweede nationale tenzij het kampioen zou spelen.