Geen nieuwe besmettingen bij City Pirates. Kevin Van Haesendonck ziet voorbereiding op duel met Bocholt grondig verstoord, maar: “Het kan altijd erger” Kevin De Munter

01 oktober 2020

08u44 0 Sport in de buurt City Pirates heeft er een, op z’n zachtst gezegd, woelige week op zitten. Na de postieve COVID-test van een A-kernspeler vorig weekend en het uitgestelde competitieduel in Aalst, stonden de voorbije dagen in het teken van quarantaine, coronatesten, hertesten en hopen dat nieuwe gevallen uitbleven. Dat bleek gelukkig het geval, maar de partij tegen Bocholt van zaterdagavond grondig voorbereiden was geen optie voor trainer Kevin Van Haesendonck.

“Vooral het gebrek aan eenduidigheid viel op afgelopen week”, aldus de coach. “We handelen naar de protocollen en volgens het boekje, maar het boekje is niet duidelijk en dat leidt tot extra frustratie. Bij ons, maar ook de mensen in de zorgsector hebben dringend nood aan transparantie. Ik las hier en daar dat men bij Aalst niet tevreden was met hoe alles is verlopen, maar we stonden nu eenmaal met onze rug tegen de muur. Het nieuws rond de positieve test bereikte ons zaterdagavond rond half zeven. Veel opties heb je dan als club niet meer en dan kan je niet voorzichtig genoeg zijn.”

“Maar het is allemaal heel omslachtig. Eén positieve test en het leven van zoveel mensen staat plots stil. Ik testte bijvoorbeeld negatief, maar moet wel in quarantaine blijven tot na de tweede test. Aangezien ik turnleerkracht ben, heeft dat ook nog eens impact op heel wat schoolkinderen en mijn privéleven. Dat is lastig, maar we zullen met de omstandigheden moeten leren omgaan en beseffen dat het ook altijd erger kan. Denk maar aan wat de mensen in de zorg moeten doorstaan.”

Reactie

Het coronavirus neemt ons voetbal stilaan helemaal in zijn greep, maar gelukkig kunnen we wel nog over het spelletje praten. Bijvoorbeeld over de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Diegem (1-2 werd het.) “Dat was inderdaad een ontgoocheling”, geeft de coach toe. “Iedereen zat vol vertrouwen na de goede resultaten en prestaties in de beker, maar tegen Diegem haalde niemand zijn niveau. Als we 1-0 maken voor rust krijgen we een andere match en misschien was het nog gekanteld als we in het laatste half uur het voetballen niet waren belet door de hevige regenval, maar het is wat het is. Hopelijk krijgen we nu de kans om te reageren.”