Geen Masters tennis voor Sonia Van San (TC Stade Leuven): “Verwachtingen ruimschoots overtroffen” Stijn Deleus

03 oktober 2020

11u46 0 Sport in de buurt Zoek niet naar de naam van Sonia Van San op de tabellen van de Masters die dit weekend doorgaan op de terreinen van Lovanium. Het amper 12-jarige talent van TC Stade Leuven was wel primus bij de dames 3 het voorbije seizoen, maar speelde finaal te weinig toernooien om haar ticket veilig te stellen.

Ze zou de topfavoriete geweest zijn in die derde damesreeks, met liefst vier titels uit evenveel pogingen. Maar dat was net een toernooi te weinig om toegelaten te worden tot de Masters. “Ik was helaas niet op de hoogte van het feit dat je minimaal vijf toernooien in de bewuste reeks gespeeld moest hebben”, haalt een zichtbaar ontgoochelde Van San de schouders op. “Eerder in het seizoen lag mijn focus op de Ethias Tour om aan het Feest van de Jeugd te kunnen deelnemen. Met een derde plaats in de tussenstand lag ik perfect op schema, maar door corona werden die Vlaamse kampioenschappen finaal afgelast. En nu zie ik dus ook de Masters aan mijn neus voorbijgaan, een beetje jammer wel.”

Belgian Junior Circuit

We kunnen er ons iets bij voorstellen, want de ultieme beloning blijft zo een beetje uit. Maar het doet uiteraard niets af aan het geweldige seizoen dat ze achter de rug heeft. “Nee klopt, ik heb heel veel gewonnen de voorbije maanden en zo mijn eigen verwachtingen ruimschoots overtroffen”, beseft ze. “Benieuwd hoeveel punten ik volgend seizoen toebedeeld krijg. Ik gok op 65 of 70 en dat zal eindelijk volstaan om me met de beste meisjes van mijn leeftijdscategorie te meten in het Belgian Junior Circuit. Eén keer heb ik mijn kans mogen wagen eind augustus op Lovanium en toen verloor ik nipt in de tiebreak van de derde set tegen een meisje met 80 punten. Ondertussen zit het seizoen er helemaal op. Op de Verloy Cup haalde ik deze week nog de halve finale, waar Chrystal Lopez met 6-7 en 2-6 te sterk bleek. Ik ben een vrij verdedigend ingestelde speelster die normaal gezien heel weinig mist, maar deze keer maakte ik simpelweg iets te veel onnodige fouten.”

Competitiezwemmen

Sonia Van San heeft het tennistalent van geen vreemden. Mama Julia Kryukova schopte het vroeger tot ongeveer de 550ste plaats op de WTA-ranking. “Of ik later graag beter wil doen dan mijn mama? Tja, de lat ligt best hoog maar waarom niet (lachje). Uitgroeien tot een topspeelster lijkt me een hele mooi droom om na te streven. Het tennis geniet sowieso mijn voorkeur, al train ik momenteel wel een stuk minder in vergelijking met sommige leeftijdsgenoten. Het competitiezwemmen heb ik alleszins teruggeschroefd, want dat was wel heel erg gericht op presteren. Maar daarnaast doe ik ook nog aan atletiek. Vooral de kortere sprintnummers zijn echt mijn ding.”