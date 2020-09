Gauthier Maes en VV Tielt winnen derby tegen Dosko Kanegem: “Verder bouwen aan onze ploeg” Philippe Bourez

11u00 0 Sport in de buurt VV Tielt heeft zaterdagavond in de derby tegen Dosko Kanegem het laken naar zich toegetrokken. De Tieltse tweedeprovincialer won het burenduel met 2-0-cijfers. Pas in de slotfase viel het verdict dankzij twee goals van de 23-jarige Waregemnaar Gauthier Maes. Met een zes op negen is het team van coach Cedric Renard goed van start gegaan.

De 23-jarige Gauthier Maes maakte in de slotfase van de derby met twee goals het verschil. “Mijn eerste doelpunten dit seizoen”, lacht de in Waregem wonende Maes. “Ik ben in Tielt aan mijn tweede seizoen begonnen en SK Beveren-Leie en Kluisbergen waren mijn vorige clubs. Uiteraard stond de derby tegen Dosko Kanegem met stip aangeduid in de agenda’s van onze spelersgroep. Die derby zorgt altijd voor wat extra animo op en rond het veld. Noem het gerust een mooie en sportieve rivaliteit tussen beide clubs. De laatste jaren had Tielt nog niet al te veel derby’s naar haar hand kunnen zetten zodat we wel extra gemotiveerd deze partij hebben aangesneden. Na onze 2-0-zege was de ontlading dan ook groot en hing er toch een euforisch sfeertje in de lucht.”

Prima start

Met een zes op negen mag VV Tielt niet mopperen over de competitiestart. “We wonnen onze twee thuismatchen tegen respectievelijk SV Jabbeke en Dosko Kanegem en slikten in die twee thuiswedstrijden geen enkele tegengoal. Op de tweede speeldag verloren we met nipte 3-2-cijfers op het veld van SVD Kortemark. Met die zes op negen zijn we dan ook best tevreden want ik vind dat we toch al drie heel sterke tegenstanders bekampt hebben. Komende zaterdagavond ontvangen we FC Heist en hopen we een verlengstuk te breien aan onze prima thuisreputatie.”

Verder bouwen aan de ploeg

“Vorig jaar kenden we een grijs seizoen met een trainerswissel als gevolg”, gaat de middenvelder verder. “Cedric Renard nam als coach over en bouwde stelstelmatig aan een nieuwe ploeg. Hij zorgde voor een mooie en nieuwe tactische visie en dat levert nu toch voldoende resultaten op. We hopen zo lang mogelijk in die linkerkolom mee te draaien en misschien in die subtop een woordje te kunnen meepraten.”