Gambiaanse spits voor KV Kortrijk





Eddy Soetaert

05 oktober 2020

21u36 0 Sport in de buurt In de laatste uren van de transferperiode haalde KV Kortrijk nog twee jonge Afrikaanse spelers. Bij het Marokkaanse FUS Rabat werd Muhammed Badamosi (21) overgenomen. Hij is een Gambiaanse centrumspits. Daarnaast werd ook de Malinese middenvelder Sambou Sissoko (20) aangetrokken.

Badamosi wordt erbij gehaald om Terem Moffi te vervangen, al zal dat ongetwijfeld nog wat tijd in beslag nemen. Intussen moet Pape Habib Gueye allicht de dienst uitmaken in de punt van de aanval. De Gambiaanse international van 1m96 speelde in de Marokkaanse competitie 54 wedstrijden en scoorde 6 keer. Hij tekende een contract voor vier jaar.

Sambou Sissoko komt rechtstreeks uit Mali waar hij in de hoofdstad Bamako voetbalt en belofteninternational is. Hij is een verdedigende middenvelder die voor twee seizoenen tekende bij KVK.



Selemani: parket vraagt vier wedstrijden schorsing

Faiz Selemani is een van de twee spelers van KV Kortrijk die naar het buitenland is vertrokken voor voetbal met zijn nationale ploeg. Hij speelt met de Comoren in Tunesië. Yevgen Makarenko is bij de selectie van Oekraïne voor de stevige thuiswedstrijden tegen Duitsland en Spanje. Adam Jakubech is invaller en kan worden opgeroepen wanneer een van de doelmannen van Slovakije zich de komende dagen blesseert.

Selemani zal tijdens zijn verblijf in Noord-Afrika vernemen hoe duur zijn onnodige elleboogstoot wordt bestraft. Het bondsparket heeft vier schorsingsdagen en een boete van 4.000 euro voorgesteld. Het kadert in de overweging om niet-duelgebonden slagen ernstig te bestraffen. Selemani kreeg zonder bal in de buurt een por in de rug van Truienaar Colombatto en reageerde met een elleboog tegen de onderkin van zijn opponent die natuurlijk tegen de grond ging alsof hij groggy werd geslagen. “Ik zag al veel ergere dingen die niet werden bestraft”, reageerde Yves Vanderhaeghe.

De VAR riep evenwel de ref naar het videoscherm en die was categoriek: rood voor Selemani. Mocht hij vier wedstrijden missen, dan is hij er niet bij tegen Mechelen, Anderlecht, Zulte Waregem en Beerschot. En Kortrijk zit al krap in het offensief talent. Uiteraard vraagt de club de oproeping voor het Disciplinair Comité in de hoop de zware straf te zien milderen.

Twee oefenmatchen

Dinsdag 6 oktober om 12 uur speelt KVK een oefenwedstrijd op Gullegem tegen RWDM, vrijdag 9 oktober om 11 uur in het Guldensporenstadion tegen Club NXT. Beide keren met gesloten deuren. Vanderhaeghe zal daarbij de 4-4-2 die hij veelal als basissysteem wil hanteren, in zijn team slijpen, al zal dat dan moeten zonder Selemani en Makarenko.