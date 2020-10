Fries Deschilder en Winkel Sport gaan tegen La Louvière op zoek naar eerste punten: ”Bewijzen wat we waard zijn” Philippe Bourez

01 oktober 2020

06u48 0 Sport in de buurt Winkel Sport is begonnen aan zijn tweede seizoen in eerste nationale. Na de nipte 2-1-nederlaag op de openingsspeeldag op Thes Sport hoopt de ploeg van coach Jeffry Verhoeven zondag haar eerste thuismatch tegen La Louvière met winst af te sluiten.

Ook Ledegemnaar Fries Deschilder rekent zondag op een eerste zege. “We wisten vooraf dat we met een trip naar Tessenderlo voor een lastige openingsmatch stonden”, stelt de 28-jarige middenvelder, die aan zijn derde seizoen op Ter Schueren begonnen is. “We verloren er nipt nadat we pas in de slotfase een fatale tweede goal slikten. Er zat beslist meer in, maar uiteraard liggen we nu niet meteen wakker van die eerste verliesbeurt. Zondag komt La Louvière langs en rekenen we erop dat we de drie punten kunnen thuishouden. De Walen ondergingen in het tussenseizoen wel een serieuze metamorfose, wat het niet eenvoudig maakt om nu al hun exacte waarde in te schatten.”

Hechte bende

Winkel Sport sloot vorig seizoen als rodelantaarndrager af, maar kreeg door een samenloop van omstandigheden een herkansing in eerste nationale. “Vorig seizoen lukte het ons niet om op sportieve wijze het behoud te verzekeren”, gaat Deschilder voort. “We waren wellicht onvoldoende gewapend om dat doel te verwezenlijken. Het was dat seizoen ook een opeenstapeling van wedstrijden waarin we met enorm veel pech af te rekenen hadden.”

“Het zat altijd tegen. In het tussenseizoen kwam er heel wat versterking bij en werden vooral enkele klasserijke spelers uit de buurt aangetrokken. Een paar sterkhouders van buur Mandel United kwam de rangen versterken en ook de andere nieuwkomers blijken uit het goede hout gesneden. We vormen nu een heel hechte bende en dat moet onze voornaamste troef worden om dit jaar het behoud te verzekeren. We willen nu bewijzen wat we waard zijn in een reeks, die ook veel interessanter is geworden”, besluit Deschilder. “Er zijn een paar leuke derby’s bijgekomen en we willen er dit seizoen iets moois van maken. Te beginnen zondag thuis tegen La Louvière.”