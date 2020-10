Frederique De Vleesschauwer gaat met Zelzate op zoek naar winst bij Westhoek: “Zitten nog altijd in flow” Dominique Lampo

01 oktober 2020

17u27 3 Sport in de buurt Een goede voorbereiding, een vlekkeloos bekerparkoers en gelijke tred gehouden met ploegen als Olsa Brakel en Lokeren-Temse bij de competitiestart in tweede nationale A. Het rapportje van KVV Zelzate mag gezien worden. Bevestigen bij Westhoek is nu de uitdaging en dat beseft ook doelman Frederique De Vleesschauwer (30).

“Een maand geleden zou je getekend hebben voor de weg die we aflegden. Toch kijken we met gemengde gevoelens terug. We hadden net zo goed een zes op zes kunnen halen. In Brakel geven we een 0-2-bonus prijs en tegen Lokeren-Temse hadden we bij de 2-1 toch wel het gevoel dat we op weg waren naar een stunt. Het sterkt ons in de gedachte dat we niet hoeven te blozen in deze reeks. De spelersgroep van vorig jaar werd samengehouden en spelers als Simon Lanckman en Sander Van Cauwenberg komen toch iets meer op de voorgrond. Zowel kwalitatief als in de breedte is de groep iets sterker dan vorig jaar. De tegenstanders inschatten is zo vroeg op het seizoen niet bepaald makkelijk, maar de opdracht blijft hoe dan ook iedere week dezelfde: proberen de drie punten te pakken. En daar zijn we wel klaar voor. We zitten nog altijd in de flow.”

Doublure

De Vleesschauwer is dit jaar opnieuw de onbetwiste titularis bij de fusieclub. Al geeft hij grif toe dat hij met Robin Trouvé een heel degelijke doublure in de A-kern heeft. “Robin Trouvé is nu de tweede doelman. Hij maakt de overstap van de U19 van SK Deinze en duidelijk is dat die jongen toch wel wat in zijn mars heeft. Vroeg of laat krijgt hij wel een kans en dan is het aan hem om te tonen dat hij klaar is voor het grote werk. Ik vind het in ieder geval een heel beloftevolle doelman.”

Wrang

De Vleesschauwer hoopt dat zijn ploeg in Westhoek een eerste driepunter pakt en zelf hoopt hij ook met een goed gevoel van het veld te stappen. “Het belangrijkste blijft natuurlijk het resultaat dat je als ploeg behaalt, maar je beoordeelt als doelman ook jezelf. In Brakel speelde ik naar mijn gevoel een heel degelijke wedstrijd. Maar vorige week stapte ik toch met een wat wrang gevoel van het veld. Bij de tegengoals had ik het gevoel dat ze misschien wel te vermijden waren. Nadien zat ik er bij enkele pogingen wel goed tussen. Toch bleef het gevoel dat het anders had kunnen lopen en dat we met de drie punten hadden kunnen pronken. Net daarom wordt het in Westhoek een heel belangrijke wedstrijd. De supporters zitten al met hun gedachten bij de bekermatch in Lommel. Toch is het vooral de competitie die belangrijk is. Dat zal trainer Gino Pauwels ons komend weekend wel inpeperen.”