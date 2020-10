Frederik Van Eynde sluit seizoen af op 1500m in Bornem Bart Spruijt

08 oktober 2020

09u35 0 Sport in de buurt Vlaams scholierenkampioen 800m Frederik Van Eynden sluit vrijdag zijn zomerseizoen af met een 1500m op de micromeeting in Bornem. De Rijmenamnaar hoopt dat hij binnenkort zijn crossspikes opnieuw kan aantrekken.

In het korte zomerseizoen haalde Van Eynde een mooi niveau op de 800m. “Het goud op het Vlaams kampioenschap vond ik wel het hoogtepunt”, blikt hij tevreden terug. “Voor de rest deed ik enkel kleinere wedstrijden met uitzondering van de Nacht van de Atletiek. Dat was een grote meeting. Het was een hele toffe ervaring om daar te lopen. Ik had het voordeel dat ik iedere wedstrijd beter en beter presteerde. Dat gaf me veel motivatie om het goed te doen op de Nacht van de Atletiek en het VK.” Sinds het VK op 13 september kwam hij niet meer in actie. Vrijdag trekt hij de laatste keer naar een piste voor een wedstrijd. “In Bornem loop ik de 1500m, maar eerlijk gezegd verwacht ik er niet heel veel van. Na het VK heb ik een beetje uitgebold en het qua trainingen iets rustiger aan gedaan. Ik ben nu volop aan het opbouwen voor het winterseizoen. Deze zomer liep ik nog geen enkele 1500m. Daarom wil ik in Bornem die afstand toch nog eens lopen. Ik wil nog heel graag mijn tijd van vorig jaar van 4.21. verbeteren. Normaal gezien zou dat moeten lukken. Dat is toch het doel. Het is de laatste pistewedstijd van het seizoen en ik wil er zeker nog van genieten.”

Mannencross in Bonheiden

De focus zal snel weer naar het crossen verschuiven. De veldloop van z’n thuisclub Ac Bonheiden, is wellicht de eerste cross op de kalender op zondag 8 november. Voor de mannen althans. “De eerste crosswedstrijden worden opgesplitst in een mannenwedstrijd in Bonheiden en een vrouwenwedstrijd in Mechelen”, weet de Ac Bonheiden-atleet. “Ik hoop dat ik in Bonheiden de korte cross kan lopen. De cadetten en scholieren vond ik hele leuke categorieën. Maar nu ik binnenkort junior zal zijn, kijk ik toch ook heel hard uit naar de korte cross. Ik ga deze winter vooral korte crossen lopen in combinatie met af en toe een langere cross bij de juniores. Het is goed voor mij dat die korte crossen er zijn, want als de afstanden langer worden dan 5km, presteer ik toch iets minder goed.”