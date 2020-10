Frederik Demeyere helpt Excelsior Zedelgem aan derde zege op rij: “We gaan mooi seizoen tegemoet” Steve Dinneweth

05 oktober 2020

15u53 0 Sport in de buurt Eersteprovincialer Excelsior Zedelgem begon met een valse noot aan het nieuwe seizoen, maar heeft dat met een stevige negen op negen intussen helemaal rechtgezet. Zondag diende het team van trainer Marc Calleeuw RC Waregem A een eerste nederlaag toe (2-1). Zedelgem deelt na vier speeldagen met negen punten de leidersplaats met Eendracht Wervik en Blankenberge. Al heeft de kustploeg één match minder gespeeld.

Zedelgem sloot het voorbije abrupt afgebroken seizoen op een knappe vierde plaats af en slaagde er zo, zonder enig probleem, in om te bevestigen het jaar na de promotie. Het ziet ernaar uit dat Excelsior ook nu weer een rol van betekenis zal spelen in de hoogste afdeling van het provinciale voetbal. Na het verlies op de openingsspeeldag bij Meulebeke werd immers driemaal op rij gewonnen. Zondag ging RC Waregem voor de bijl.

Frederik Demeyere bracht zijn team nog voor de rust langszij met een afstandsschot. “Twee voetballende ploegen maakten er een mooie wedstrijd van met kansen voor beide teams”, aldus de 35-jarige middenvelder. “We werden vroeg op achtervolgen aangewezen, maar zijn rustig blijven voetballen en brachten de bordjes weer in evenwicht, toen ik een afvallende bal in één tijd op de slof nam. Na de rust drukten we Waregem met de rug tegen eigen doel en dat leverde ons veruit de beste kansen op. In de slotfase kon Arno Lycke voor de verdiende winnende treffer zorgen.”

“De negen op negen is natuurlijk mooi meegenomen, maar mits de juiste ingesteldheid hadden we altijd die eerste match in Meulebeke moeten winnen”, meent Demeyere. “Ons collectief blok is onze sterkte, waarbij we voor elke bal vechten. Geen vedetten bij Zedelgem, maar één hechte groep. Volgens mij gaan we op die manier weer een mooi en rustig seizoen tegemoet.”

Van niemand schrik

Zaterdagavond maakt Zedelgem de verplaatsing naar Oostduinkerke, waar de competitiestart met een drie op twaalf compleet gemist werd. “Op papier hebben ze nochtans heel wat gevestigde waarden staan, spelers met ervaring in de nationale reeksen. De motor slaat er blijkbaar nog niet aan. Het is misschien wel het ideale moment voor ons om hen te treffen en er wat punten te rapen. Met de mentaliteit van de voorbije weken moeten we echter van niemand schrik hebben. We zitten in een goede flow en willen die lijn graag doortrekken.”