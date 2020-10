Fred Farin klaar om KVK Tienen aan eerste punten te helpen tegen Mandel United: “De foutjes moeten eruit” Stijn Deleus

08 oktober 2020

07u04 0 Sport in de buurt De goede prestatie tegen titelkandidaat Thes Sport ten spijt blijft KVK Tienen nog altijd puntenloos onderaan de klassering hangen. Derde keer, goede keer hopelijk tegen Mandel United, dat op speeldag drie eindelijk zijn eerste competitiematch hoopt te kunnen betwisten.

Om maar te zeggen dat corona de kalender nu al flink door mekaar geschud heeft en dan is er nog het forfait van Roeselare als toetje. Maar bij de Suikerploeg concentreren ze zich maar op één ding en dat is die nul van de tabellen krijgen.

“Klopt ja, Mandel United is ook een nieuwkomer op dit niveau en voor mij dus redelijk onbekend”, geeft Fred Farin te kennen. “Maar in het begin is het vooral zaak om naar onszelf te kijken en inderdaad zo snel mogelijk die eerste punten te pakken. Nu, ik heb al genoeg ervaring om me daar niet meteen zorgen over te maken. Met Rupel Boom zijn we vorig seizoen zelfs met een 0 op 9 gestart en nadien wisten we een ijzersterke reeks neer te zetten. Anderzijds weet ik dat het in eerste nationale niet volstaat om voldoende kwaliteit en goeie spelers te hebben op papier. Kijk maar naar Heist dat enkele seizoenen terug ei zo na in de problemen kwam. Het is op het veld dat het moet gebeuren, om te beginnen deze zondag tegen Mandel United. Aan onze wedstrijdmentaliteit zal het niet liggen, alleen die foutjes moeten eruit.”

Apart trainen

Farin stond vorig weekend voor het eerst in de basis, nadat een ontsteking aan z’n grote teen hem een paar weken aan de kant had gehouden. “Ik denk dat er iemand op mijn voet is gaan staan tijdens een duel, maar gelukkig zonder grote gevolgen”, legt hij uit. “Ondanks dat ik even out was, kon ik wel gewoon lopen en apart trainen. Het is dus niet zo dat ik twee weken lang niets gedaan heb. Mijn eerste officiële match was denk ik wel oké, in de wetenschap dat het toch al zo’n zeven maanden geleden was.”

Positief leiderschap

“Of ik voor mezelf ook effectief een centrale rol in de defensie weggelegd zie? Ik ben destijds vrij hoog op het middenveld begonnen, maar in de loop der jaren stapsgewijs een paar linies gezakt”, knipoogt hij. “Nu, ik ben er niet rouwig om dat ik als prille dertiger niet altijd meer van her naar der moet crossen als pure defensieve middenvelder. Voor de rest wil ik mijn jarenlange ervaring bij clubs als White Star Brussel, Racing Mechelen en Patro Eisden Maasmechelen overbrengen op de jongere gasten en de ploeg mee op sleeptouw nemen. Niet op een schreeuwerige manier, wel met de positieve ingesteldheid die me eigen is.”

F2B voetbalproject

De Brusselaar is ook overdag met voetbal bezig als mede-eigenaar van Football To Be of kortweg F2B. “Ik ben dat samen met ex-ploegmaat Benoît Ladrière aan het uitbouwen via voetbalstages en trainingen allerhande aan jeugdspelers vanaf 5 jaar”, zegt hij daarover. “Zo’n drie jaar geleden zijn we daar in bijberoep mee begonnen in Waals-Brabant, maar ondertussen zijn we voor verschillende clubs actief en breiden we stilaan uit naar Brussel en Vlaams-Brabant. Ik wil daar echt mee doorgaan, daarom heb ik er sinds enige tijd mijn hoofdberoep van gemaakt.”