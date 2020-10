Frank Taptchou (Hamme) kijkt uit naar derby tegen Sint-Niklaas: “Thuis altijd voor de drie punten gaan” Stef Van Overstraeten

08 oktober 2020

15u59 0 Sport in de buurt Na drie wedstrijden telt derdenationaler Hamme vier punten. Het is de bedoeling van de Wuitens om er daar snel drie bij te doen. “Het liefst dit weekend al in de derby tegen Sint-Niklaas”, zegt Frank Taptchou.

Hamme speelde vorige week 0-0 gelijk tegen Lede. Het was niet de beste prestatie, maar het leverde wel een punt op. Na de zege in Wolvertem op de openingsspeeldag blijft het wachten op een tweede overwinning. En die wil Vigor graag zondag boeken tegen Sint-Niklaas. “We zullen ons honderd procent moeten geven, want we spelen tegen een jonge ploeg”, weet linksachter Frank Taptchou (25). “Hakim Laref doet er met zijn ervaring nog veel kwaliteit bovenop, waardoor we weten dat we hen zeker niet mogen onderschatten. Ze wonnen tegen Lede waar wij zondag gelijk tegen speelden. Dat is ook iets om in het achterhoofd te houden.”

Taptchou die in Ninove woont en begon te voetballen bij Standaard Denderleeuw om via een omweg in Nederland bij Temse en sinds dit seizoen bij Hamme aan de slag te gaan, is na drie speeldagen één van de sterkhouders bij de Wuitens. “Ik ben opgeleid als linksachter, maar moest bij mijn vorige ploegen vaak op andere posities depanneren”, zegt hij. “Nu sta ik op de plek waar ik het liefst speel, al ben ik nog onderweg naar een beter niveau. Ik ben bijna aangepast aan Hamme en aan het ritme dat de coach ons oplegt. Ik koos voor Hamme omdat het een club is met ambitie. Voor mij was het de beste keuze die ik kon maken.”

Iets recht te zetten

Na de wedstrijd in Lede en het verlies van een week eerder tegen Stekene hebben ze bij Vigor het gevoel dat ze iets recht te zetten hebben. “Het liep niet tegen Lede en tegen Stekene gingen we zwaar onderuit. Er zijn geen excuses meer te vinden. In eigen huis tegen Sint-Niklaas moeten we altijd voor de drie punten gaan. Dat zijn we onze supporters en het bestuur verschuldigd. Er zouden bij de tegenstander enkele spelers besmet zijn met COVID-19, maar dat zou geen invloed hebben op het al dan niet uitstellen van de match. Wij zouden uiteraard graag voetballen. Bij ons zijn er geen ploegmaats, die positief testten op het virus. En dat is zeker ook een geruststelling.”

De wedstrijd tussen Hamme en Sint-Niklaas wordt zondag om 15 uur afgewerkt.