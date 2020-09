Frank Depestele ziet Menen kansloos verliezen in Roeselare: “Nog niet met typeploeg kunnen spelen” Maxime Petit

27 september 2020

12u17 0 Sport in de buurt Het werd geen leuke derby voor Menen in Roeselare zaterdag. De jongens van Frank Depestele kwamen er niet aan te pas en moesten zonder setwinst afdruipen (25-15, 25-21 en 25-12). Menen heeft intussen uitstel gevraagd voor de eerste competitiematch van volgende week, maar de bond lijkt niet mee te werken.

“Wij moeten met Seppe Rotty een belangrijke pion missen”, steekt coach Frank Depestele van wal. “In het reglement staat dat je een wedstrijd mag uitstellen wanneer één of meerdere spelers opgeëist worden door de nationale ploeg. Ik kan dus niet begrijpen dat het voor ons niet zou kunnen. Seppe is voor Menen onmisbaar, zeker nu we ook nog geen beroep kunnen doen op de geblesseerde Anshel Ver Eecke.”

Depestele begon in Roeselare met de Bulgaar Lapkov als hoekspeler. Al brak hij geen potten op die positie. “Logisch”, vindt Depestele. “Lapkov traint nog maar een week mee en zit nog helemaal niet aan zijn plafond. Hij moet en zal nog veel progressie maken. Eigenlijk is het voor ons frustrerend dat we nog geen enkele wedstrijd met onze typeploeg konden spelen. Ik heb wel een groep met veel potentieel, dus zie ik alles nog goedkomen”, aldus de Menencoach.

Geen cadeau

Tegen Roeselare had zijn ploeg het lastig. “We wisten op voorhand dat het geen cadeau zou zijn om hier te komen spelen. De motor van Roeselare draait al goed en met Stijn D’Hulst hebben ze een uitstekende setter in de rangen, die zich niet moest aanpassen. Knack staat al veel verder dan wij en ik vond de tegenstander dan ook echt sterk, maar dat neemt niet weg dat we ook kritisch voor onszelf moeten zijn. Menen was gewoon niet goed genoeg. Ik ben enigszins ontgoocheld over het niveau dat we op het parket brachten. Maar ik ga zeker nog niet panikeren. De dingen die ik al zag op training zijn veelbelovend. Ook de nieuwkomers hebben alles in zich om een sterk seizoen te draaien.”

Kobe Brems kwam in de derde set in, maar moest al snel weer afhaken met een blessure aan de enkel. “Ik heb Kobe preventief weer naar de kant gehaald. Ik denk niet dat het een zware blessure is en ik verwacht dat hij meteen weer inzetbaar is”, zegt Depestele.

Menen oefende zondagavond nog in Gent. De volgende opdracht staat zaterdag op de agenda met een competitiematch in Aalst. Tenzij de Liga toch nog beslist om de match te verplaatsen.