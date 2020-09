Francis Cocquyt (Zwevezele B) lukt vijfklapper tegen Loppem: “Telkens op juiste moment op juiste plaats” Philippe Bourez

28 september 2020

10u10 0 Sport in de buurt Neotweedeprovincialer SKV Zwevezele B is goed aan het seizoen in de A-reeks begonnen. Met een zeven op negen mag al gewag gemaakt worden van een prima start. Zaterdagavond zag coach Christoph Vanderpoorten zijn ploeg SV Loppem met 5-0 opzijzetten. Francis Cocquyt (27) nam alle doelpunten voor zijn rekening.

“Zaterdag kende ik inderdaad een productieve avond”, beaamt Cocquyt - landbouwer in hart en nieren in Zwevezele. “Ik stond telkens op het juiste moment op de juiste plaats. Al is dat nu eenmaal de belangrijkste eigenschap van een goede spits. Vijf keer scoren in één wedstrijd was me nog nooit overkomen. Dit is dus een nieuw persoonlijk record, maar mijn eigen prestaties bekijk ik altijd in functie van het team.”

Cocquyt is begonnen aan zijn tweede seizoen bij de B-ploeg van Zwevezele. “Ik verdedigde al de kleuren van heel wat clubs, maar de sfeer bij SKV Zwevezele B is werkelijk uniek. Het vormt ook de basis voor onze goede resultaten. Iedereen gaat voor een ander door het vuur. Gezelligheid en kameraadschap zijn onze grootste troeven.”

Doelgerichte transfers

“Vorig seizoen konden we de promotie afdwingen. Intussen geniet iedereen ervan om een reeksje hoger actief te zijn. Het loopt ook gesmeerd, want met een zeven op negen zijn we goed uit de startblokken geschoten”, gaat Cocquyt voort. “We speelden al tegen mijn ex-teams Ardooie en Lichtervelde en zaterdagavond presenteerden we Loppem de rekening. Let wel, die 5-0-cijfers zeggen niet alles, want Loppem bleek zeker geen onaardige tegenstander. We hadden het geluk wat aan onze zijde dat ze tweemaal de deklat troffen. De match had dus evenzeer een andere wending kunnen krijgen. Aan de rust, bij een 2-0-tussenstand, vroeg de trainer ons om nog eventjes dat gaspedaal in te duwen. Al snel na de pauze kon ik de derde bevrijdende treffer tegen de netten jagen. Meteen was de match gespeeld en was ook de buit binnen. Het verschil tussen derde en twee provinciale is vrij groot, want er wordt veel meer goed voetbal gebracht”, meent Cocquyt tot besluit. “Door enkele doelgerichte transfers hebben we een stevig team en moeten we voldoende gewapend zijn om ons mannetje te staan in tweede provinciale.”