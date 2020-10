Fixit Volley Kalmthout worstelt met de geografische ligging: “Niet iedereen kan of wil dicht bij de Nederlandse grens komen volleyballen” Walter Vereeck

02 oktober 2020

18u42 0 Sport in de buurt De vrouwen van Fixit Volley Kalmthout zagen in het tussenseizoen zes speelsters vertrekken en moeten dus zaterdag - met een behoorlijk nieuwe groep - aan de eerste competitiewedstrijd beginnen tegen VC Zoersel. “We werken intensief aan nieuwe automatismen”, verklaart trainer-coach Ignace Claes. “We zullen de ervaring van onder meer Birthe Wittock en Melissia Smet erg missen. De nieuwe speelsters moeten nog ingepast worden en dat vergt tijd.”

Aanvankelijk trachtte de Noord-Antwerpse club versterking te zoeken in Nederland. Voor sommige Hollandse speelsters is de verplaatsing naar Kalmthout zelfs kleiner dan in hun eigen land. “Maar wegens de coronaregels kon dat plan niet uitgevoerd worden”, weet Ignace Claes. “Iedere speelster kreeg vanuit Nederland streng advies om niet in België te komen volleyballen. Onze club ligt geografisch een beetje moeilijk voor Belgische speelsters.”

Sportieve successen van vorig seizoen bieden geen garanties

Toen de competitie in maart werd stilgelegd stond Fixit Kalmthout op een tweede plaats. Ook in de Belgische beker werden uitstekende resultaten behaald. “De heenwedstrijd van de kwartfinales tegen Charleroi - toch een toonaangevende ploeg uit de Liga A - wonnen we. In de speciale zaal van Charleroi moesten we tijdens de terugwedstrijd het onderspit delven. Maar we mochten met opgeheven hoofd van het terrein stappen. Zelfs die prima resultaten zorgden er toch voor dat we flink moesten zoeken om ons huidig team compleet te maken. Ondertussen zijn er twijfels over de inzetbaarheid van Elise Van Hoof. Deze aanvalster sukkelt met rugproblemen. We moeten afwachten of zij langdurig gekwetst is. Misschien krijgen we volgende week goed nieuws en kan ze - sneller dan verhoopt - terug aansluiten bij de groep. Vermits we in augustus geen oefenwedstrijden mochten spelen en ook in september enkele voorbereidende toernooien wegvielen - jawel, wegens corona - kan ik momenteel moeilijk inschatten hoe ver we met onze ploeg staan. We mikken zeker op een plaats binnen de topvijf. Leuven is sterk, Vosselaar ook en Bevo Roeselare heeft zich ook behoorlijk versterkt. We starten tegen VC Zoersel, we zien wel waar we eindigen.”