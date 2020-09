Filou Oostende mikt resoluut op een tiende titel op rij Steve Dinneweth

24 september 2020

23u32 2 Sport in de buurt Landskampioen Filou Oostende stelde donderdagavond in de Versluys Dôme het team voor dat komend seizoen voor een tiende titel op rij zal strijden in de nationale competitie. Basketbalster Ann Wauters nam de presentatie voor haar rekening.

De kustploeg liet niets aan het toeval over en zorgde met een puike organisatie voor een geheel coronaproof persvoorstelling. Voorzitter Johan Verborgh stak van wal met een presentatie waarbij de toekomstplannen van de ambitieuze club uit de doeken werden gedaan. “Basket@Sea, de besloten vennootschap die opgericht werd op 1 juli, moet de grootste basketfamilie van Vlaanderen worden.” Frederic Boulez, commercieel directeur van Kasteel Brouwerij Van Honsebrouck, liet met enige trots weten dat hoofdsponsor Filou het contract na dit seizoen verlengt met vijf jaar. Het was Ann Wauters die de spelers in bubbels van drie op het podium riep voor een korte babbel. “We moeten ons allemaal aanpassen in deze periode en hopelijk kunnen we straks beginnen aan het nieuwe seizoen”, aldus kapitein Dusan Djordjevic. “Ik twijfel er niet aan dat we opnieuw kampioen zullen worden. Met de komst van Gillet en Welsh is ons roster helemaal compleet, waardoor we beschikken over een ideale mix van ervaring en talentvolle jeugd.” Het slotwoord was voor succescoach Dario Gjergja. “We kunnen altijd beter doen dan de voorbije jaren. Daartoe zullen we elke dag hard moeten werken om het team opnieuw naar een hoger niveau te brengen. Uiteraard heb ik het gemist om langs de zijlijn te staan, maar we hebben ons allemaal moeten aanpassen. Ik wil bij deze de club van harte bedanken voor de geleverde inspanningen, wat in deze omstandigheden absoluut niet evident is.”

Champions League past competitieformule aan

Omwille van de negatieve evolutie van de pandemie, gebaseerd op de informatie die het medisch adviesorgaan van de FIBA ontvangt van de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft de Champions League basketbal beslist om de competitieformule aan te passen voor het nieuwe Europese seizoen. Dit om de veiligheid en gezondheid van de spelers, coaches en officials te verzekeren. In plaats van vier groepen met acht teams werden nu acht groepen van vier teams gevormd, waardoor het internationale reizen tot een minimum beperkt blijft. Filou Oostende is in group H beland met het Turkse Darussafaka Tekfen, het Italiaanse Brindisi en het Spaanse Burgos. De clubs zullen zes poulewedstrijden spelen, waarvan de top twee zich kwalificeert voor de Round of 16. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 20 of 21 oktober. Het speelschema volgt later.