Filip Hostyn en FC Gullegem anticiperen op de 0 op 9: “Jarno Vervaque (Club Brugge) en Robbe Bakelandt (SV Roeselare) moeten ons een kwaliteitsinjectie bezorgen” Piet Balcaen

04 oktober 2020

08u58 0 Sport in de buurt Ondanks een 0 op 9 blijft FC Gullegem niet bij de pakken zitten. Terwijl FC Gullegem zaterdagavond ook zijn meerdere moest erkennen in Sparta Petegem (0-2), legde sportief manager Filip Hostyn op datzelfde moment met Jarno Vervaque (Club Brugge) en Robbe Bakelandt (SV Roeselare), twee beloftevolle nieuwkomers vast.

“Jarno Vervaque komt over van de beloften van Club Brugge”, aldus Filip Hostyn. “Jarno is een 20-jarige rechtervleugelverdediger die zijn jeugdopleiding bij Club Brugge genoot. Hij voetbalde vorig seizoen nog in de UEFA Youth League tegen onder meer Real Madrid. Jarno moet het geblesseerd uitvallen van Jens Decoster en Martijn Monteyne opvangen. Robbe Bakelandt is een 19-jarige centrale middenvelder die overkomt van SV Roeselare. Hij speelde op jonge leeftijd al een paar matchen in 1B. Ondanks die jonge leeftijd van beide spelers kunnen zij toch al wat adelbrieven voorleggen. We hopen dat ze onze ploeg een kwaliteitsinjectie bezorgen. Een noodzaak na hetgeen we de voorbije week hebben gezien.”

In de hoek waar klappen vallen

“In Ninove behoorde een punt zeker tot de mogelijkheden, maar het niveauverschil met vooral SV Oudenaarde en in iets mindere mate Sparta Petegem was toch groot”, gaat Hostyn verder. “Zowel bij SV Oudenaarde als bij Sparta Petegem liepen met respectievelijk Olivier Verstraete en Davy Joye, spelers rond die individueel het verschil kunnen maken. Die individuele klasse hebben wij iets minder. Al hoeft dit geen probleem te zijn als de ploeg dit collectief opvangt. Op vandaag is dat nog niet gelukt. Een kwestie van tijd. Momenteel zitten we in de hoek waar de klappen vallen. Ook al was Petegem in de eerste helft beter dan ons, toch kregen we kort na de pauze een dot van een kans via Victor Van De Wiele. Maar Viktor rateerde compleet zijn deviatie aan de eerste paal, na een voorzet van Dempsey Vervaecke. Luttele minuten later werd het aan de overzijde 0-1. Niet toevallig via Davy Joye die uitpakte met een fantastische trap. De boeken mochten twee minuten later helemaal toe toen Petegem ons na een snelle counter, afgerond door Berwouts, helemaal uit verband speelde.”

Déclic

“Paniek na onze 0 op 9 is er allerminst. We hebben die situatie eerder ook al meegemaakt. Een voorsprong, een doelpunt, een eerste punt of zege, kan voor een déclic zorgen. Toegegeven, we spelen niet goed. Maar ook weer niet zo slecht als de 0 op 9 doet vermoeden. De komst van de twee nieuwkomers moet ons wapenen om een zorgeloos seizoen in tweede nationale te spelen. Al hoop ik ook op een terugkeer van Martijn Monteyne. Als Martijn niet meespeelt, besef je plots dat belangrijk hij voor onze ploeg onze ploeg is. Van onschatbare waarde eigenlijk. Ondanks zijn bescheidenheid naast het veld kan hij op het veld als geen ander een team sturen. Voorlopig moeten andere jongens nu het voortouw nemen.”

FC GULLEGEM-SPARTA PETEGEM 0-2

GULLEGEM: Vanderbeken, Jodts, Hugelier, Coopman (76' Blondeel), Vansuypeene (59' Tuyttens), Dekiere (69' Vandamme), Seignez, Van De Wiele, Vervaecke, Sampers, Doornaert.

PETEGEM: Vandenbossche, Berwouts (79' Swennen), De Wulf, Ameys, R. Van Borm (90' Basyn), Joye (83' Van Den Berghe), Van Steenkiste, Serpieters, Blancke, Vande Velde, A. Vanborm.

DOELPUNTEN: 51' Joye (0-1), 53' Berwouts (0-2).

Gele kaarten: Hugelier, Van De Wiele (G), A. Vanborm (P).