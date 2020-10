Fessou Placca (Beerschot) wil carrière nieuw elan geven bij Lierse, spits op huurbasis naar het Lisp Kristof De Cnodder

18u50 0 Sport in de buurt Kort voor het einde van de transfermarkt hebben Beerschot en Lierse Kempenzonen nog zaakjes gedaan. Spits Fessou Placca, die op het Kiel op een zijspoor zat, gaat op huurbasis op het Lisp aan de slag. Voor de 25-jarige Togolees wordt het in zekere zin een terugkeer naar de roots, want hij was vroeger al actief bij Lierses voorganger Oosterzonen.

Het Laatste Nieuws meldde enkele weken geleden al dat Lierse interesse had in Fessou Placca, maar pas nu kwam er echt een doorbraak in dit dossier. Met de transferdeadline in zicht vonden alle betrokken partijen mekaar eindelijk. Op zich is deze huurovergang ook een prima oplossing voor iedereen. Bij Beerschot haalde Placca al sinds speeldag drie de wedstrijdselectie niet meer. Enkel op de openingsdag kwam Placca een minuutje in actie. Lierse wou er dan weer graag aanvallende versterking bij. In 1B hoopt Placca zijn carrière te kunnen herlanceren.

Dipje

Die carrière zat de jongste maanden dus in een dipje. In zijn eerste twee jaren op het Kiel had de pijlsnelle Placca een grote invloed. In die periode werd hij ook regelmatig opgeroepen voor zijn nationale ploeg. Na het vertrek van trainer Marc Brys en wat blessureleed raakte Placca bij Beerschot nooit meer helemaal op toerental. Hoewel Placca vorig seizoen meestal fit was, bleek zijn impact veel minder groot geworden. Intussen hadden jongens als Noubissi en Tissoudali de rol van aanvalsleider overgenomen. Toen Beerschot deze zomer ook nog Blessing Eleke en Musashi Suzuki aantrok, werd de sportieve situatie voor de minzame spits helemaal uitzichtloos.

Vertrouwde omgeving

Misschien dat men bij Lierse de allerbeste versie van Placca opnieuw naar boven kan brengen. De huurling komt er alleszins in een vertrouwde omgeving terecht: voor Beerschot speelde hij immers twee jaar bij Oosterzonen, waaruit Lierse Kempenzonen is ontstaan. “Ik heb Fessou in 2014 naar België gehaald en geraakte al snel onder de indruk”, vertelt Lierses sportief manager en voormalig Oosterzonenvoorzitter Herwig Van Lommel. “Met zijn snelheid en wendbaarheid was hij een gesel voor elke defensie. We hopen dat we Fessous loopbaan hier weer een boost kunnen geven.”