FC Meulebeke - SK Oostnieuwkerke 3-2.

Nigel Smith: “Gewonnen maar toch ondermaatse prestatie” Philippe Bourez

27 september 2020

11u30 0 Sport in de buurt FC Meulebeke won zaterdagavond in eerste provinciale met nipte 3-2-cijfers de derby tegen SK Oostnieuwkerke. De Meulebekenaars van coach Nigel Smith hadden genoeg aan vijf dolle minuten om het laken naar zich toe te trekken. De bezoekers trokken ontgoocheld terug richting Oostnieuwkerke.

FC Meulebeke promoveerde vorig seizoen naar eerste provinciale en ondanks de zes op negen is coach Nigel Smith niet tevreden over de prestaties van zijn team. “We wonnen dit duel tegen een sterk Oostnieuwkerke maar haalden zeker niet het gewenste niveau”, komt de Torhoutenaar verrassend uit de hoek. “Onze tegenstander was in alle opzichten de betere ploeg en had hier zeker niet verdiend om te verliezen. We scoorden echter net voor de rust in amper vijf minuten tijd drie keer en dat was voldoende om de drie punten thuis te houden. Kort na de rust kwamen de bezoekers terug tot 3-2 en in dat laatste halfuur ontsnapten we geregeld aan de gelijkmaker. Met deze driepunter kwamen we in elk geval goed weg. We mogen ons niet blindstaren op die zes op negen want ons spel moet nog veel verbeteren. Het verschil tussen tweede en eerste provinciale is immens en heel wat van mijn spelers zullen zich nog moeten aanpassen aan het snellere tempo van uitvoering. Ondanks die zes punten ben ik niet tevreden over het geleverde spel.”

Ontgoocheling in bezoekende kamp

Voor SK Oostnieuwkerke werd het na de nederlaag op Dadizele opnieuw een verliesbeurt op verplaatsing. Oostendenaar Johnny Nierynck (47), de nieuwe T1 van Oostnieuwkerke, had lovende woorden voor zijn jong team. “Als trainer roep ik nooit excuses in bij een verliesbeurt. We haalden tot op heden slechts een drie op negen en dat vind ik te weinig volgens de geleverde prestaties. We kennen als team nog te veel ‘rouwmomenten’. Op Meulebeke waren we de eerste veertig minuten baas en stonden we ook verdiend 0-1 voor. In vijf minuten tijd gaven we echter drie goals weg en die individuele fouten deden ons de das om. Dat was ook al het geval in Dadizele waar we na tien minuten al twee tegengoals incasseerden. Aanvallend legden we ook te weinig efficiëntie aan de dag. Goed, onze jonge ploeg bracht echter al drie keer na elkaar goed voetbal en dat stemt me optimistisch.”