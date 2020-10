FC Mandel United begint zondag aan een nieuwe uitdaging op het veld van Tienen Philippe Bourez

07 oktober 2020

09u57 0 Sport in de buurt Zondag start FC Mandel United eindelijk aan het nieuwe seizoen. Voor het team van coach Kurt Berton staat de eerste opdracht van de nieuwe competitie geprogrammeerd op het veld van VK Tienen. Mandel United kon als best geplaatste tweede in tweede nationale uiteindelijk toch de sprong naar eerste nationale maken.

“Eerste nationale is altijd de doelstelling van FC Mandel United geweest”, weet de 41-jarige Kurt Berton, woonachtig in Menen en aan zijn tweede campagne als T1 begonnen. “De voorbije drie seizoenen eindigden we telkens als tweede in de stand en misten we dus telkens net de boot. Vorig seizoen was FC Knokke duidelijk enkele maatjes te sterk voor de concurrentie maar finaal konden we als best geplaatste tweede toch naar eerste nationale promoveren. Het initiële doel van de club is dus bereikt en uiteraard geniet het behoud alle prioriteit. Geen eenvoudige nieuwe uitdaging want onze kern onderging in het tussenseizoen toch een serieuze metamorfose. Enkele sterkhouders zochten andere voetbaloorden op. Er kwamen enkele stevige nieuwkomers bij, aangevuld met jongeren die vanuit de jeugdreeksen naar het A-elftal doorstroomden. Ik moet het met een elftal ervaren spelers stellen zodat onze youngsters zeker hun kansen zullen krijgen om het op dit toch hoger niveau waar te maken. Voor mij alvast een dubbele uitdaging: een reeksje hoger en met een vrij beperkte en jonge kern.”

Laattijdige start

Zondag is FC Mandel United pas aan competitieopdracht één toe. “De eerste wedstrijd op Dessel werd wegens coronaperikelen van onze tegenstander uitgesteld. Match twee tegen buur SV Roeselare vond om de reeds gekende redenen niet plaats en ook mijn team kreeg met Covid-19 af te rekenen. Mijn spelersgroep heeft er nu een week quarantaine opzitten zodat ik mijn jongens deze week opnieuw zal moeten opladen voor de competitiestart zondag op het veld van VK Tienen. We zullen uiteraard nog het nodige wedstrijdritme missen na een toch wel heel vreemde en door omstandigheden onzekere voorbereiding. Onze Tiense opponent is al aan zijn derde opdracht toe en verloor telkens nipt de voorbije twee duels. Makkelijk wordt het zeker niet maar het zou fantastisch zijn als we bij onze eerste opdracht al een driepunter mee naar huis zouden kunnen brengen.”