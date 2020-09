Fanny Schamp en SV Anzegem openen competitie met zege: “Toch nog werk aan de winkel” Piet Balcaen

24 september 2020

17u40 2 Sport in de buurt Dankzij een late treffer van Thibault Demets won derdenationaler SV Anzegem afgelopen woensdagavond zijn openingsmatch van het nieuwe seizoen met het kleinste verschil in Borsbeke tegen Racing Club Bambrugge. Zondag (15 uur) staat met de komst van FC Lebbeke de eerste thuismatch geprogrammeerd.

“De match tegen Bambrugge werd een dubbeltje op zijn kant”, zegt Fanny Schamp. “Een dubbeltje dat aan de goede kant viel, toen Demets in de slotminuten een afvallende bal op de slof nam. Na die 0-1 was het nog vijf minuten pompen of verzuipen. Vóór onze winnende treffer waren de toeschouwers getuige van een evenwichtige match met wisselend doelgevaar. Halverwege de eerste helft kreeg Coetsier een dot van een kans. Hij trapte de bal van in de kleine rechthoek, naast. Nog voor de rust mochten we een kaars branden voor onze doelman Uytterhaegen, toen hij een plaatselijke inzet met zijn vingertoppen tegen de binnenkant van de paal kon deviëren. Na de pauze onderscheidde ook de Bambrugse doelman zich met een parade in twee tijden op een kopbal van Devacht. Aan de overzijde dook thuisspeler Van Calenbergh alleen voor een goed uitgekomen Uytterhaegen op, maar hij besloot naast. Doelgevaar dat bewijst dat een goal aan weerszijden kon vallen. De goal viel gelukkig voor ons, aan de juiste kant. Al ben ik wel overtuigd dat we ons geluk zelf afdwongen.”

Verzachtende omstandigheden

“Evenzeer ben ik overtuigd dat we nog beter kunnen dan we tegen Bambrugge lieten zien. We moeten nog meer durven voetballen. Er is nog werk aan de winkel. Al waren er wel verzachtende omstandigheden”, gaat Schamp voort. “Een eerste competitiematch, een midweekwedstrijd, weer een match op echt gras... en dat tegen een tegenstander die tijdens de oefencampagne nagenoeg nooit verloren had. Desalniettemin keerden we toch met de drie punten huiswaarts. Dat was ook de insteek van de trip naar Borsbeke. Echter, we mogen ons niet blindstaren op het resultaat van de openingsmatch. Niet iedereen was top. Iets wat wel nodig zal zijn tegen Lebbeke. We mogen niet verslappen.”

“Iedereen moet scherp blijven in onze smalle kern. Ik zag Lebbeke vorige week nog aan het werk. Een drietal spelers uit hun ploeg kan het verschil maken”, stelt de trainer van de neoderdenationaler. “Die individuele uitschieters vormen een ideale mix met enkele karaktervoetballers rondom hen. Maar we zijn voldoende gewapend om de strijd met hen aan te binden.”

Voor het duel met Lebbeke kan Schamp nog steeds niet beschikken over Arne Vanelslander (ontsteking voet), Thomas Goddeeris (mediale band knie) en Mathieu Demets (enkeloperatie). Laatstgenoemde is nog minstens vijf weken out. De 38-jarige Dimitri Geldhof besliste onlangs om te stoppen met voetballen. Zondag wordt hij in de bloemetjes gezet.