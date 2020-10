Fanny Schamp en SV Anzegem geven thuiszege na een sterke eerste helft toch nog uit handen. “Ons optrekken aan spelniveau van eerste helft” Piet Balcaen

11 oktober 2020

17u32 0 Sport in de buurt Na twee nederlagen op rij kon SV Anzegem afgelopen zaterdagavond in de thuismatch tegen FC Voorde Appelterre, opnieuw aanknopen met puntengewin. De match eindigde op een gelijkspel. Twee verloren of een gewonnen punt?

“Op basis van onze eerste helft verloren we twee punten”, aldus trainer Fanny Schamp. “Maar omdat we de positieve lijn van onze sterke eerste helft, onze beste eerste helft van het seizoen, na de pauze niet konden doortrekken, was het gelijkspel billijk. Als er één ploeg het verdiende om te winnen dan wel Anzegem. Maar stel dezelfde vraag aan de bezoekers en zij zullen misschien een zege claimen op basis van hun tweede periode. Feit is dat wij in de eerste helft dominant hebben gevoetbald. In die periode van de match kregen we tal van kansen. Eén daarvan benutten we toen Wim Vandoorne een vrijschop van Jari Bourgeois overhoeks binnenkopte.”

Gemiste strafschop

“Daarvoor had Tonino Delvar al een unieke kans op de openingstreffer laten liggen toen hij, na fout op Jordy Beirlaen, een strafschop miste. Jordy stond als eerste op de lijst om de elfmeter te nemen, maar omdat de fout op hem werd gemaakt en hij even op zijn positieven moest komen, trapte Tonino. Na de pauze slaagden we er niet meer in om nog dominant te voetballen. We lieten onze tegenstander, die overschakelde naar een 4-4-2, in de match komen. Delvar kwam met een op de rug van een bezoeker afgeblokte poging nog wel dicht bij de 2-0, maar de bezoekers stelden aan de overzijde integendeel gelijk. Jonas Uytterhaegen weerde in eerste instantie nog een inzet van Sagna, af. Maar op de reboundpoging van Clinckemaillie, die met een sleepbeweging uitpakte, moest onze doelman zich toch gewonnen geven. Achteraf gezien kunnen we niet tevreden zijn met een punt. Echter, we moeten ons optrekken aan ons spelniveau van de eerste helft. Ook aan de prestatie van jongens als Jordy Beirlaen en Winter Carlier, amper 19 jaar. Of aan die van Robin Douvin. Hij was samen met Jari Bourgeois die een sterke match op het middenveld speelde, sterkhouder van de ploeg. We speelden al vier competitiewedstrijden en waren telkens de evenknie van onze tegenstander. Op vandaag slagen we er nog niet altijd in om onszelf te belonen. Een kwestie van tijd. Vergeet ook niet dat we tal van sterkhouders (Mathieu en Thibault Demets, De Haspe, Vanelslander, Boubou Diallo, red.) moeten missen.”

SV ANZEGEM-FC VOORDE APPELTERRE 1-1

ANZEGEM: Uytterhaegen, Vandoorne, Delvar, Devacht, Coetsier, Carlier, Douven, De Bosscher (80' Voet), Bourgeois, Dialla (72' Goddeeris), Beirlaen.

VOORDE-APPELTERRE: Kempeneer, Geerts, Delaruelle, Van Damme (35' Van Impe), Clinckemaillie, Voet, De Crick, Machtelinckx, Verhoeven, Berisha (60' Sagna), Podevijn (46' Ghaïlani).

DOELPUNTEN: 31' Vandoorne (1-0), 77' Clinckemaillie (1-1).

Gele kaarten: De Crick, Verhoeven (V).