Familie Redant presteert sterk in chronoritten van Belcar Championship in Zolder Joost Custers

03 oktober 2020

17u40 0 Sport in de buurt Dezelfde passie voor autosport, dat is wat vader Bert en zijn zonen Ayrton en Yannick Redant bindt. Dit weekend racen ze in hun Red Ant Racing Porsche 911 GT3 Cup in de vierde race van het Belcar Endurance Championship. De eerste dag verliep alvast zeer voorspoedig, want Ayrton zette de Porsche op de polepositie in de sterk bevochten klasse voor de legendarische Porsche 911.

Tijdens de week ondernemen ze samen en in het weekend kruipen ze achter het stuur van dezelfde Porsche: de familie Redant uit Lochristi. “Mijn zonen werken mee in de bandencentrales van onze familie, waar ook mijn vrouw actief is”, vertelt Bert Redant in Zolder, waar dit weekend weer geracet wordt. “Onze dochter, die zit nog op de schoolbanken. In het weekend delen we allemaal dezelfde passie en de dames racen dan wel niet, ze helpen mee in ons familiaal team.”

‘Vader’ Bert Redant is een bekende figuur in de nationale autosport, want de ondernemer uit Lochristi won onder meer de 24 Uur van Zolder en werd met Aston Martin nationaal uithoudingskampioen. Nu racet hij dus niet alleen, maar hij runt samen met zijn zonen het eigen familiale team.

Met heel het gezin

‘Mama’ Inge is er ook bij: “Bert racete vroeger ook, maar in andere teams en dat is toch niet hetzelfde als een eigen team hebben. Hier kan ik meedraaien, ik zorg voor de catering en ontvang de gasten. Ik verveel me geen minuut en tijdens de race geniet ik mee. Dit is echt iets wat je met het hele gezin doet.”

Op de piste was Ayrton vandaag onklopbaar tijdens de chronoritten van de Porsche klasse in het Belcar Endurance Championschip, want hij hield onder meer Marc Goossens, Kris Wauters en streekgenoot John De Wilde achter zich. “Ik ben ontzettend blij met deze polepositie, zeker omdat het in zeer moeilijke omstandigheden was. De auto was super en ik kijk ook enorm uit naar de race van morgen, want de concurrentie zit zeker niet op lichtjaren. Samen met mijn broer en vader racen, is uiteraard schitterend.”

De vierde race van het Belcar Endurance Championship start morgen (zondag) om 13u00 en duurt drie uur. Ook staan er nog twee proeven van de Europese Nascar op het programma.