Eva Devliegher en Kortrijk Spurs openen de competitie in Top Division Women op Luik: “Start van vorig seizoen nog eens overdoen” Bjorn Vandenabeele

06 oktober 2020

10u47 0 Sport in de buurt Woensdagavond gaat de competitie in Top Division Women van start. Kortrijk Spurs trekt richting VOO Panthers Liège voor de eerste opdracht. Eva Devliegher hoopt dat haar team de sterke prestaties van vorig jaar tegen Luik kan evenaren, zodat Kortrijk op de eerste speeldag meteen zijn visitekaartje aflevert.

De damesploeg van Kortrijk Spurs One heeft er een stevige voorbereiding opzitten. De grote verandering met vorig seizoen is dat Kortrijk niet langer in de Gaverhal in Deerlijk de thuiswedstrijden zal afwerken, een seizoen vroeger dan gepland was. “De voorbereiding is coronaproof verlopen, één voorbereidingswedstrijd hebben we niet kunnen spelen door een besmetting bij de tegenstander”, klinkt het bij Eva Devliegher.

Afscheid van Deerlijk

“Maar voor de rest hebben we onze oefenwedstrijden kunnen spelen. De voorbereiding verliep goed, natuurlijk iets langer dan we hadden verwacht en gehoopt. Onze laatste oefenwedstrijd tegen Phantoms Boom was een goeie collectieve wedstrijd in een aangename sfeer. Deze wedstrijd was een ‘afscheidsmatch’ van onze oude sporthal in Deerlijk waar we ook onze voorzitter Albert Vanpoucke in de bloemetjes zette.”

Kortrijk blijft de ambities van Deerlijk trouw. “De ambities zijn dezelfde als vorig jaar, de play-offs halen. Elke ploeg in eerste klasse is versterkt of het zijn compleet nieuwe ploegen, daarom is het moeilijk om te zeggen dat we op een bepaalde positie mikken in de competitie. Het is ook een seizoen vol onwetendheid door de COVID-19-pandemie. We zullen wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken en hopen dat we tussen twee wedstrijden ‘gezond’ blijven.”

Beste matchen van vorig seizoen

Kortrijk opent woensdagavond op bezoek bij Luik. “De eerste competitiewedstrijd is direct een stevige wedstrijd. Ze speelden in de voorbereiding een paar keer tegen Phantoms Boom en dit waren telkens spannende wedstrijden. De wedstrijd is in Luik, wat ook niet in ons voordeel speelt. Maar met Lara Gaspar terug in de ploeg hebben we inside wel een sterke speelster die er altijd staat. Vorig jaar was onze eerste competitiewedstrijd ook tegen en in Luik en deze wonnen we, dus hopelijk kunnen we het begin van vorig seizoen overdoen en ook dit seizoen onze eerste wedstrijd winnen.”

“Ik heb vooral heel veel zin om het seizoen te starten, de voorbereiding is lang genoeg geweest. De trainingen en voorbereidingswedstrijden verliepen goed, maar het is natuurlijk leuk om zo een trainingsweek af te sluiten met een wedstrijd. Ik denk dat de ploeg goed ingespeeld is op elkaar, omdat er geen nieuwe speelsters bijkwamen”, besluit de kinesitherapeute uit De Panne.