Europees verlies voor Maaseik dat voor het eerst in 20 jaar geen groepsfase Champions League speelt Koen Wellens

08 oktober 2020

22u00 2 Sport in de buurt De campagne in de Champions League zit er voor Maaseik al op voor ze goed en wel begonnen is. De Maaseikenaars gingen woensdag de boot in tegen het Wit-Russische Soligorsk en donderdag werd er verloren tegen het Zwitserse Amriswil. Maaseik is er voor het eerst sinds 2001 niet bij in de groepsfase van het Europese kampioenenbal en moet verder in de CEV-cup. Daarin speelt het tegen het Franse Chaumont.

Wat een eerste hoogtepunt in het nog jonge seizoen had moeten worden, eindigt in een zware teleurstelling voor Maaseik dat vol vertrouwen naar Zwitserland was afgereisd. Zelfs na de nederlaag tegen de Wit-Russen bleef coach Joel Banks er nog in geloven. De blessure van Pieter Verhees, die woensdag al snel de strijd moest staken, zorgde voor verschuivingen in de Maaseikse ploeg die nooit het goede ritme vond. Tegen Soligorsk kon Maaseik de schade nog beperken, thuisploeg Amriswil zorgde voor een stevige kater na de 3-1 nederlaag.

“Ik ben heel erg teleurgesteld”, reageert Jan Martinez. De Argentijn speelde afgelopen weekend nog op de libero omdat Maaseik de licht geblesseerde Just Dronkers wilde sparen, maar in Zwitserland vatte hij toch post op de hoek. “Wij kwamen naar hier om twee wedstrijden te winnen. Dat lukte niet en ja, dan kan je onmogelijk tevreden zijn. Na het verlies tegen de Wit-Russen werd het al heel moeilijk. Wij hebben nochtans voldoende kansen gehad om het uit te maken. Als je er echter niet in slaagt om vier matchballen te verzilveren, dan weet je dat het erg zwaar kan worden.”

Aalst

Veel tijd om te treuren over de uitschakeling in de Champions League heeft Maaseik niet. Zondag krijgen de Maaslanders het bezoek van Aalst. De eerste competitiewedstrijd voor eigen publiek wordt er één met een bijzonder randje. Maaseik kon er niet mee lachen toen Aalst in juni één van de tickets voor de groepsfase van de Champions League claimde op basis van de rangschikking in de stopgezette competitie. De Maaseikenaars formuleerden een tegenargumentatie, maar het ticket ging toch naar de Oost-Vlamingen die vorig seizoen twee keer de maat namen van Maaseik. Onlangs wonnen de Maaseikenaars wel een oefenmatch tegen Aalst: 4-0.

CEV-cup

Het missen van de Champions League hoeft niet meteen een drama te betekenen voor Maaseik dat doorschuift naar de CEV-cup. Aan die competitie hebben de Maaslanders goede herinneringen. Zowel in 2001 (brons), 2008 (zilver) als in 2010 (brons) speelde Maaseik de finaleronde in deze Europese competitie.