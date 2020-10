Esteban Casagolda (FCV Dender): “Club is professioneler geworden” Jan Van Lijsebeth

08 oktober 2020

17u35 0 Sport in de buurt Gelukkig is er voor FCV Dender de Beker van België nu zondag op Olsa Brakel, want in competitieverband konden de blauwhemden om allerlei redenen nog niet aantreden. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel gaven de Nederlandse voetbalcoryfeeën Willem Van Hanegem en Johan Cruijff destijds aan. Aanvalsleider Esteban Casagolda, die pas half september werd aangeworven, kreeg de tijd om zich in zijn ex-ploeg in te werken.

De spits met Spaanse roots werd in het seizoen 2015-2016 met FCV Dender topscorer in derde nationale met 23 goals en speelde sedertdien in 1B bij achtereenvolgens Oud-Heverlee Leuven en Roeselare. “Bij de laatste club verbrak ik mijn contract omdat er financiële problemen waren”, vertelt de aanvaller. “Ik onderhandelde met twee clubs uit 1B, maar kwam niet tot een akkoord. Toen FCV Dender zich meldde, heb ik niet geaarzeld. Ik hield niks dan goede herinneringen over aan mijn eerste verblijf bij de fusieclub. Alles is hier aanwezig om de stap naar 1B te zetten. De accommodaties en de omkadering zijn top. Ten opzichte van mijn eerste periode bij Dender wordt er nog professioneler gewerkt. Ik tref hier bovendien een spelersgroep met zeer veel kwaliteiten. Er is een uitstekende mix van jonge talentvolle spelers en ervaren voetballers.”

Door het failliet van Roeselare en coronabesmettingen bij Dessel Sport moest de spelersgroep van FCV Dender de eerste twee speeldagen van de zijkant toekijken, wat behoorlijk frustrerend was.

“Het is uiteraard niet plezant dat er al wekenlang getraind wordt zonder uitzicht op een competitiewedstrijd. We staan nu voor een bijzonder druk programma met midweekmatchen, maar we zijn er klaar voor. Ikzelf kreeg wel de tijd om mijn medemaats beter te leren kennen en ingespeeld te geraken in wedstrijdvormen op training. Voor de bekeropdracht op FC Ganshoren had ik slechts twee trainingen in de benen. Het spreekt vanzelf dat er toen nog werk aan de winkel was.”

Op Olsa Brakel wacht FCV Dender een niet te onderschatten cupmatch. De derdenationaler speelt immers op een klein synthetisch veld en stuntte in het verleden in de beker al meermaals.

“We zijn er ons van bewust dat we voor een heikele klus staan. We zullen honderd procent geconcentreerd aan de aftrap moeten komen. Veel ruimte om te voetballen, zal er niet zijn. Het zal knokken worden om door te stoten naar de volgende ronde. Daarin kunnen we een mooie affiche tegen een topklasser versieren.”