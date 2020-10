Enzo Vandekerchove beseft dat KRC Harelbeke favoriet is in derby, maar waarschuwt voor overdreven optimisme: “Op onze hoede zijn voor Gullegem” Piet Balcaen

08 oktober 2020

06u59 0 Sport in de buurt Indy Vancraeyveldt, Ferenc Soenens, Idris Zmimer en Enzo Vandekerckhove van tweedenationaler KRC Harelbeke verdedigden in een recent verleden nog de rood-witte clubkleuren van FC Gullegem, de tegenstander van komende zaterdag.

We vroegen laatstgenoemde, die de voorbije twee seizoenen actief was bij Gullegem, of hij gebrand is op sportieve revanche tegen zijn ex-club? “Niet op sportieve revanche, wel op een goede prestatie”, aldus Enzo Vandekerckhove (20). “Na jeugdjaren bij Kuurne, KV Kortrijk en Cercle Brugge trok ik met hoge verwachtingen naar Gullegem. Ik was er twee seizoenen actief. In mijn eerste jaar kreeg ik veel speelkansen. Vorig seizoen liep ik een kuitbeenblessure op, die me maandenlang aan de kant hield waardoor ik, na eerder al in mijn periode bij Cercle, een volledig seizoen de mist zag ingaan. Maar ik ben geen opgever en koos met Harelbeke voor een nieuw avontuur.”

Familiale sfeer

“Harelbeke trok al voor het tweede jaar op rij aan mijn mouw. Het enorm positieve gesprek dat ik had met de mensen van het bestuur en in het bijzonder trainer Bruno Derveaux, alsmede de familiale sfeer die ik in Harelbeke meteen voelde, deden me beslissen om Gullegem te verlaten”, gaat Vandekerckhove voort. “Veel contacten met ex-ploegmaats van Gullegem heb ik niet meer. Al hoor ik wel soms nog eens Cem Blondeel en Jaimy Tuyttens. Zoals eerder al aangekaart, ben ik gebrand op een goede prestatie tegen mijn ex-ploeg. Dat was in de voorbereiding tijdens een oefenmatch ook al het geval. Toen versloegen we Gullegem met 3-0 na een match waarin ik ook scoorde. Hopelijk herbeleef ik zo’n intens zalig gevoel ook zaterdagavond.”

Counterwapen

“Al is het nog niet zeker dat ik zal spelen”, verklaart Vandekerckhove. “Voor onze eerste competitiematch op Daknam tegen Lokeren stond ik in de basis. De volgende twee wedstrijden was ik invaller. De trainer rekent op mijn snelheid als counterwapen. Net als Harelbeke is ook Gullegem een counterploeg. De speelstijlen van de twee ploegen leunen dicht tegen elkaar aan, de punten voorlopig niet. Onze zeven op negen staat in schril contrast met de nul op negen van Gullegem. Of wij favoriet zijn? Op papier wel, maar alles gebeurt op het veld. Ik verwacht dat Gullegem als een gebeten hond zal afzakken naar het Forestiersstadion. Ze zullen koste wat het wil hun eerste punten willen pakken. We zullen op onze hoede moeten zijn tegen mijn ex-ploeg”, besluit Vandekerckhove, die dit seizoen zoveel mogelijk speelminuten wil verzamelen.