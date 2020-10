Enrique Tanghe maakt goeie seizoensstart met promovendus Diksmuide: “Niet de mindere tegen gevestigde waarden” Bert Denolf

02 oktober 2020

09u28 0 Sport in de buurt Drie wedstrijden ver heeft Diksmuide zich met zes op negen voorlopig genesteld in de subtop van het klassement. De Boterjongens maken zich dit weekend op voor de komst van het ongeslagen SK Dadizele, al is het nog een vraag of die wedstrijd zaterdag al dan niet gespeeld wordt.

De neo-eersteprovincialer opende het seizoen met een gecontesteerde 2-3-nederlaag tegen Wervik, maar herpakte zich nadien door zowel Wielsbeke (4-2) als Rumbeke (0-2) te kloppen. In die jongste wedstrijd zette invaller Enrique Tanghe de eindstand op het bord. “Vanop de bank zag ik dat we een gezwinde start pakten, waarbij Cardon al na drie minuten een voorzet in doel tikte, na een knappe rush van Baekelandt op de rechterflank. De thuisploeg kwam nadien iets meer aan de bal en voetbalde enkele goeie mogelijkheden bij elkaar, maar hun vizier stond niet goed afgesteld. Na een dik uur spelen maakte ik mijn opwachting en na twee kansen kopte ik een voorzet van Cardon binnen aan de tweede paal. Het verzet bij Rumbeke brak en de wedstrijd kabbelde rustig naar zijn einde.”

Aanpassen

Het was de tweede zege in vier dagen tijd voor Diksmuide, dat op woensdag al Wielsbeke klopte. “Zes op negen is een bevredigend resultaat als nieuwkomer in deze reeks. Het is uiteraard aanpassen aan dit niveau, maar ik vind dat we het er voorlopig goed vanaf brengen. Voor mij is het grootste verschil dat we nu in de eerste plaats defensief onze ploeg in orde moeten hebben, vooraleer we aan de aanval kunnen denken. Dat lukt op dit moment vrij goed: we zijn efficiënt voor doel en achterin geven we weinig cadeaus weg. In geen enkele wedstrijd waren we de mindere van onze tegenstander en dat tegen twee ploegen die al enkele jaren een gevestigde waarde zijn in deze hoogste provinciale reeks”, besluit Tanghe.

Corona

Zaterdagavond komt SK Dadizele normaal op bezoek, al is het op dit moment nog onduidelijk of die wedstrijd gespeeld kan worden. Één speler testte woensdagmiddag positief op Covid19, met als gevolg dat alle spelers en technische staf van de eerste ploeg zich meteen lieten testen en zich in quarantaine plaatsten.