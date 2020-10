Emmanuel Annor niet tevreden na draw Zelzate in Ieper: “Lieten twee punten liggen” Dominique Lampo

04 oktober 2020

20u08 0 Sport in de buurt Derde wedstrijd, derde gelijkspel voor tweedenationaler KVV Zelzate. Diep in de blessuretijd verlengde Stijn Cools-Ceuppens een vrije trap van Nicolas Van Buyten in doel. Goed voor de 1-1. Dan verwacht je een tevreden Emmanuel Annor als gesprekspartner te horen. Niks van.

“Ik vind dat we twee punten lieten liggen. Westhoek is niet bepaald de sterkste tegenstander en dan is de conclusie dat je te weinig pakt”, klinkt het. “Op basis van de eerste helft hadden we de zege ook niet verdiend. We creëerden nauwelijks kansen en defensief liep het ook niet lekker. Zelf zat ik ook niet echt goed in de wedstrijd. Richard Antwi Manu was geschorst en hem misten we wel. Hij ligt toch vaak aan de basis van het gevaar of werkt het zelf af. Trainer Gino Pauwels moest ook aan de ploeg sleutelen, want Tars Notteboom viel na een halfuur uit met een dijblessure.”

In de tweede helft voetbalde Zelzate een stuk beter. Toch is Annor niet helemaal tevreden. “Na de pauze liep het een stuk beter en kreeg ik het gevoel dat de zege er zeker nog in zat. Emmanuel Koffi Nyarko en Roy Broeckaert kwamen dicht bij een doelpunt en we hadden nog enkele halve kansen, maar het doelpunt viel aan de overzijde. Gelukkig kwam de gelijkmaker in de slotfase toch op het bord. Met dank aan Stijn Cools-Ceuppens. Maar ik blijf erbij dat dit geen goed resultaat is. En vraag me niet naar een uitblinker of zo, want het was allemaal maar wat slapjes. Over twee weken zullen we in Gullegem uit een ander vaatje moeten tappen.”

Niet kansloos tegen Lommel

Volgende week staat er voor KVV Zelzate een bijzondere wedstrijd op het programma. Voor de Croky Cup trekt het naar Lommel SK. Annor heeft niet het gevoel dat zijn ploeg kansloos is. “Naar die bekerwedstrijd zien we natuurlijk wel uit. Daar hebben we niks te verliezen en een stunt kan je niet uitsluiten. Met een allerbeste Richard Antwi Manu kunnen wij ook een ploeg uit 1B het leven zuur maken. In de groep leeft alvast het gevoel dat we niet kansloos zijn.”