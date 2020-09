Emile Samyn (Lierse Kempenzonen) beleeft weinig plezier aan eerste basisplaats: “Genekt door efficiënt Seraing” Kristof De Cnodder

27 september 2020

23u15 0 Sport in de buurt Lierse Kempenzonens eerste thuisnederlaag van het seizoen was er meteen een stevige: 2-5 tegen de nieuwe leider Seraing. Zo beleefde Emile Samyn dus weinig plezier aan zijn eerste basisplaats van de competitie. “Met topschutter Mikautadze heeft Seraing een speler die momenteel alles binnen trapt en dat heeft ons genekt”, zucht Samyn.

Lierse begon tegen Seraing nog best aardig, maar bij de eerste kans voor Seraing was het meteen raak. De bezoekers toonden zich behoorlijk efficiënt, met Georges Mikautadze als exponent. De aanvalsleider van Seraing legde er op het Lisp drie in het mandje. De Georgische Fransman zit nu al aan negen competitiegoals.

“Die jongen trapt tegenwoordig zowat elke bal binnen die hij krijgt”, aldus flankaanvaller Emile Samyn. “Hij deed ons de das om. Seraing scoorde trouwens op een paar belangrijke momenten. Nadat wij er 1-2 van maakten, laaide de hoop weer even op, maar de 1-3 sneed ons de benen af. Bij 1-4 was het helemaal boeken toe. Sommige tegengoals kwamen er net iets te makkelijk en we werden te vaak gepakt op stilstaande fases. Het is iets waar we aan moeten werken. Jammer dat we het onszelf daardoor wat moeilijk maakten, want ik vond ons voor de rust goed spelen. Op dat moment zat er zeker meer in.”

Afwezigheid Gilis

En zo was Samyns eerste basisstek van het seizoen niet bepaald een aanleiding voor een feestje. Samyn werd in de ploeg gedropt nadat spelmaker Jo Gilis op de zaterdagtraining een barstje in de voet opliep. “Jammer voor Jo en voor de ploeg, want hij was sterk bezig. Ik moet nu Jo’s afwezigheid (er wordt uit gegaan van drie tot vijf weken, red.) proberen aan te grijpen om me te tonen”, beseft Samyn. “In de voorbije weken deed ik dat al op training en via invalbeurten en nu denk ik dat ik als basisspeler toch ook mijn plan heb getrokken. Ik moet toegeven dat ik een beetje verrast was dat ik er in het begin van de competitie naast viel, maar ik respecteer de keuzes van de trainer en blijf hard werken.”