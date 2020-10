Eline Dalemans wil sterke presteren voor eigen club op BK 10km in Lokeren Bart Spruijt

09 oktober 2020

Eline Dalemans speelt zondag op het BK 10km op de weg in Lokeren een thuismatch voor haar thuisclub Av Lokeren. Ze wil haar bronzen medaille van vorig jaar maar al te graag herhalen.

Vorig jaar was het podium in Lokeren volledig Oost-Vlaams met Hanne Verbruggen, Nina Lauwaert en Eline Dalemans. De die podiumlaureaten van 2019 zijn nu opnieuw de favorieten. “Ik werd vorig jaar derde na Nina Lauwaert en Hanne Verbruggen. Ik zal heel graag opnieuw op het podium staan zondag, want voor eigen club is dat toch heel leuk”, spreekt Dalemans dapper haar ambitie uit. “Maar het zal niet gemakkelijk zijn”, voegt ze daar meteen aan toe. “De tegenstand is volgens mij nog zwaarder dan vorig jaar. Ik denk dat bijvoorbeeld Lisa Rooms meedoet. Dan zijn er nog een paar sterke buitenlandse loopsters, maar die komen uiteraard niet in aanmerking voor de prijzen op het BK.”

“Het zal snel gaan.”

Het belooft een hoogstaande en snelle race te worden. “Ik verwacht een snelle wedstrijd. Vorig jaar liepen de vrouwen samen met de mannen. Toen kon ik bij de mannen aanpikken en van man naar man lopen. Nu de categorieën apart lopen, zal dat heel anders verlopen”, vermoedt de specialiste op de 3000m steeple. “10km is een afstand die ik nog niet vaak gelopen heb. Eigenlijk is het net ietsje te ver. De eerste twee vorig jaar waren niet toevallig marathonloopsters. Ik verwacht dat zij van in het begin een hoog tempo zullen lopen en er stevig tegenaan zullen gaan om de rest af te matten. Vorig jaar werd ik derde in 34.19, maar nu zal ik misschien wel onder de 34 minuten moeten lopen.”

Revalideren na knieoperatie.

De zomer stond voor Dalemans grotendeels in het teken van revalideren na een knieoperatie. “Op 8 juni ben ik geopereerd aan de Iliotibiaalband aan de knie”, legt ze uit. “Ik heb vier weken in een brace gezeten. Dan ben heel rustig beginnen opbouwen. Start to run zeg maar. Maar vanaf augustus kon ik terug deftig trainen. Ik merk wel dat die lange rustperiode deugd deed voor het lichaam. Blijkbaar ben ik nu al beter in vorm dan ik normaal gezien had mogen verwachten. Het gaat dus wel goed.” Ze hoopt de goeie lijn door te trekken haat veldloopseizoen dat in november (normaal gezien) zal starten. “Ik zie het BK 10km op de weg ook vooral als een goeie voorbereiding op de crossen. Mijn plan is wel om de Crosscup mee te lopen en dan is het goed dat ik dit BK voor eigen club nog kan meepikken. Ik had geluk dat de wedstrijd uitgesteld werd, want oorspronkelijk stond het gepland op 1 augustus.”