Eli Iserbyt na winst in Rapencross Lokeren: “Regen in tweede deel van deze wedstrijd was in mijn voordeel” Hans Fruyt

27 september 2020

09u58 0 Sport in de buurt Eerste cross, eerste zege! Eli Iserbyt is goed aan het nieuwe veldritseizoen begonnen. Zaterdag zette de bijna 23-jarige crosser uit Kuurne in Lokeren de Rapencross naar zijn hand. De pion van Pauwels Sauzen-Bingoal rondde een solo van veertig minuten met succes af.

In Lokeren was het zaterdag meteen echte cross. In Oost-Vlaanderen had het de hele voormiddag fel geregend. Zodat enkele dagen na het strandweer van vorig weekeinde de deelnemers meteen door wat modder moesten fietsen. Tom Meeusen nam de beste start, Toon Aerts schoot tot twee keer toe uit zijn klikpedaal, maar met Belgisch kampioen Laurens Sweeck en belofte Niels Vandeputte zat Iserbyt meteen in de spits van de Rapencross. Het trosje pionnen van manager Jurgen Mettepenningen voorin groeide nog want ook Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp sloten. In de derde van negen ronden sloeg Iserbyt een gaatje. Die voorsprong bouwde hij snel uit tot veertig tellen. Achter hem sloot Aerts aan bij Sweeck en gezellen. De ploegmaats van Iserbyt kropen meteen in het wiel van de gewezen nationale kampioen.

“Ik vermoed dat mijn ploegmakkers achter mij hun werk deden toen ik wat voorsprong nam”, vertelde Iserbyt na de cross. “De eerste twee ronden moest ik er nochtans wat in komen. Na die aanloop ging het plots een stuk beter. Op het moment dat Toon Aerts zich in tweede positie nestelde was het voor mij zaak de opgebouwde voorsprong te behouden. Dat is gelukt. In het tweede deel van de cross begon het opnieuw te regenen. Wat in mijn voordeel was. De omloop werd dankzij die regen nog wat technischer.”

In de aanloop naar de eerste Belgische A-cross van het seizoen liet Iserbyt verstaan dat hij piekt naar de maand november. Omdat heel wat belangrijke klassementscrossen in die periode worden betwist. In Lokeren liet Iserbyt zien dat zijn topvorm niet ver weg is. “Na het BK op de weg in Anzegem besefte ik dat mijn conditie in orde is”, besloot Iserbyt die vorige dinsdag in de kopgroep een plaatsje veroverde. “De eerste twee uren van het kampioenschap voelde ik me sterk. Waardoor ik met een gerust hart naar de start van het veldritseizoen kon.”