Einde verhaal voor oudgediende Alex Maes bij Beerschot: “Afscheid geeft wrange nasmaak na vier mooie jaren” Kristof De Cnodder

29 september 2020

18u05 0 Sport in de buurt Na dik vier jaar eindigt het avontuur van Alexander Maes bij Beerschot. Het wordt een afscheid langs een achterpoortje voor de 28-jarige middenvelder, want de club kondigde aan dat men zijn contract eenzijdig zal verbreken. “Ik kende een mooie tijd op het Kiel, maar dit laat een wrange nasmaak achter”, aldus Maes.

In juli 2016 ruilde Alex Maes Cappellen in voor Beerschot, dat toen in eerste amateurklasse zat. In het Olympisch Stadion groeide de geboren Limburger snel uit tot een vaste waarde, eerst als flankaanvaller, nadien als centrale middenvelder. Twee promoties later komt er een einde aan het huwelijk tussen Beerschot en Maes, die de jongste maanden onder Hernan Losada compleet uit beeld verdween.

“Ik kreeg een telefoontje van iemand van de club met de melding dat men mijn contract eenzijdig zal verbreken”, vertelt Maes. “Een totale verrassing is dat nu ook weer niet. Ik kwam dit seizoen enkel op de openingsspeeldag in actie, moest onlangs zonder boe of ba mijn rugnummer 10 afstaan aan de nieuwe Japanner (Musashi Suzuki, red.) en trainde sinds kort niet meer met de groep. Toch had ik gehoopt op een meer respectvol afscheid. Van de technische staf of het bestuur zelf hoorde ik niets. Jammer dat het zo moet gaan. Ik beleefde mooie tijden bij Beerschot, maar dit geeft een wrange nasmaak.”

Aangetekende brieven

In enkele aangetekende brieven die Maes eerder ontving, stelt Beerschot dat de speler enkele afspraken niet is nagekomen (onder andere omtrent de opgelegde coronamaatregelen). Maes zelf ontkent dat met klem. Het laat zich raden dat dit verhaal straks nog een juridisch staartje zal krijgen. “We zien wel wat het wordt”, zucht Maes. “Het enige voordeel aan deze wending is dat ik nu een vrije speler ben en ook na het verstrijken van de transferdeadline (op 5 oktober, red.) nog bij een andere ploeg kan tekenen. Mijn manager kijkt uit, maar concreet is er nog niks. Als er ergens een nieuwe kans komt, ben ik in elk geval fit, want ik heb wel altijd kunnen blijven trainen.”

Bij Beerschot wenste men niet te reageren.