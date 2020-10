Efram Vansuypeene (FC Gullegem) blijft ondanks 0 op 6 strijdvaardig: “Onze rug rechten tegen mijn ex-ploeg” Piet Balcaen

01 oktober 2020

07u01 0 Sport in de buurt Efram Vansuypeene verliet afgelopen woensdagavond schuddebollend de grasmat na de verliesmatch (0-3) tegen Oudenaarde. Met in zijn zog een al even ontgoochelde spelersgroep die bij momenten voetballes kreeg van een energiek Oudenaarde. De kapitein en zijn troepen gaan zaterdagavond (19.30u.) thuis tegen Petegem, op zoek naar sportief eerherstel.

“We moesten vooral in de eerste helft onze meerdere erkennen in Oudenaarde”, aldus Efram Vansuypeene. “Na de pauze eisten we wat meer balbezit op. Echter, met dat balbezit deden we te weinig. Dat we op een sterkere tegenstander zijn gebotst is een feit. Oudenaarde heeft een heel goede ploeg. Maar een FC Gullegem in goede doen, moet in staat worden geacht om ook dit Oudenaarde het vuur aan de schenen te kunnen leggen zodat we met opgeheven hoofden het veld konden verlaten. Dat was woensdagavond niet het geval. We kwamen op alle vlakken en in alle linies tekort. Dit was niet het FC Gullegem als vanouds. Echter, we mogen niet bij de pakken blijven zitten. We moeten snel de knop omdraaien en ons herpakken. De drukke kalender biedt ons alvast die mogelijkheid want zaterdagavond staat al een volgende match, de derde match in acht dagen tijd, op het programma. Een thuismatch tegen mijn ex-ploeg Sparta Petegem tegen wie we onze rug moeten rechten.”

Titelkandidaat

“Net als onze vorige competitiematchen tegen Ninove en Oudenaarde verwacht ik ook zaterdag een lastige wedstrijd tegen Petegem. Petegem heeft net als Oudenaarde een ploeg die volgens mij in de top-3 kan eindigen. De spelstijl van deze twee Oost-Vlaamse club is gelijkaardig. Voor ons wordt het dus belangrijk om lessen te trekken uit onze nederlaag tegen Oudenaarde. Petegem slaagt er jaar na jaar in om dezelfde spelersgroep te behouden. Ik ben ondertussen al meer dan drie seizoenen vertrokken bij Sparta Petegem (Vansuypeene voetbalde na zijn passage bij Petegem één seizoen bij Mandel United en is nu bezig aan zijn derde seizoen bij FC Gullegem, red.), maar stel vast dat er nog een zestal ex-ploegmaats actief zijn. Het wordt een leuk weerzien met hen. Voetballen tegen een ex-ploeg is altijd een speciaal gegeven. Maar speciale emoties zal het niet opwekken. Daarvoor ben ik er al te lang weg.”

FC Gullegem-SV Oudenaarde 0-3

GULLEGEM: Vanderbeken, Jodts, Hugelier, Coopman (76' Blondeel), Vansuypeene, Dekiere (76' Tuyttens), Lutun (46' Seignez), Van De Wiele, Vervaecke, Sampers, Doornaert.

OUDENAARDE: Verbrugge, Lekhechine, Mulliez, Heirwegh (80' Decuypere), Verstraete (90' Janssens), Martens, Verspeeten, Vandenheede (85' Gheeraert), Van Herreweghe, Mingiedi, Van Waeyenberghe.

DOELPUNTEN: 30' Heirwegh (0-1), 74' Verstraete (0-2), 88' Van Waeyenberghe (0-3).

Geel: Seignez, Van De Wiele (G), Mingiedi (O).