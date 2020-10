Eervolle bekerexit voor Dominique Ernst en City Pirates na nipt verlies tegen Rupel Boom (1-2): “Zure nederlaag” Kevin De Munter

11 oktober 2020

15u16 0 Sport in de buurt City Pirates werd eervol uitgeschakeld in de vijfde ronde van de beker van België. Dominique Ernst bracht de thuisploeg wel op voorsprong, maar Rupel Boom knokte terug en liet zich ook na de rode kaart voor Polizzi niet meer verschalken, 1-2 werd het. Geen droomaffiche dus voor de piraten, die wel het nodige vertrouwen tankten om de mindere seizoenstart door te spoelen de komende weken.

“Het is in eerste instantie toch een zure nederlaag”, aldus Ernst. “We kunnen ons zeker optrekken aan het feit dat we niet onder lagen tegen een ploeg uit eerste amateur, maar dat maakt het resultaat eens zo jammer. Na de 1-0 kreeg ik nog een goede kans om de score te verdubbelen, maar Deloose pakte goed. Daarna scoren ze twee keer op dezelfde manier vanuit de reactie en dat is frustrerend. Bij de 1-1 valt de bal in de kluts net goed voor de voeten van Nzinga en voorafgaand aan de 1-2 haalde Seppe (Somers red.) de bal eerst nog van de lijn waarna die ook weer net goed viel voor Boom. Voor het overige kregen ze niet veel kansen en hadden wij bij 1-1 de match eigenlijk kunnen, en misschien wel moeten, doodmaken.”

“Een echte cupmatch? Ik denk dat Rupel Boom ons aanvankelijk toch wat onderschatte en die gemiste start nadien compenseerde met vrij potig spel. Het aantal gele kaarten zegt wat dat betreft genoeg en dat heeft me toch wat verrast. Dan is het niet fijn om uitgeschakeld te worden na een wedstrijd waarin je heel wat trappen moest incasseren. In de kleedkamer overheerste dan ook ontgoocheling. Zeker bij Wilms, Somers en mezelf, want we waren echt gebrand op een stunt tegen onze ex-club.”

“Mijn goal? Vanaf het moment dat de bal van mijn voet vertrok, wist ik dat het binnen was. Die goal deed deugd gezien de omstandigheden, maar ook voor mij persoonlijk. Ik lag sinds januari in de lappenmand, ging in april onder het mes en train nog maar goed drie weken terug mee. Het is dus duidelijk dat ik nog ritme mis, maar er komen nog best wat wedstrijden aan om daar aan te werken. Misschien is het dus niet eens zo erg dat we uitgeschakeld werden, want door corona wordt de kalender waarschijnlijk alleen maar drukker.”