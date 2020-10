Eersteprovincialer KSC Blankenberge maatje te klein voor FC Seraing (1B): “Met opgeheven hoofd” Steve Dinneweth

11 oktober 2020

21u10 0 Sport in de buurt Sporting Club Blankenberge is er niet in geslaagd om opnieuw te stunten in de beker van België. In de vijfde ronde ging de eersteprovincialer kansloos onderuit op bezoek bij FC Seraing, de huidige leider in 1B.

Vroeg dag voor de kustploeg, die om half tien al richting Wallonië trok met een dubbeldekker. Na een stevige maaltijd in een Kortegems restaurant arriveerde het team van trainer Steve Swaenepoel tijdig aan het Stade du Pairay. De wedstrijd lag echter na goed een kwartier spelen al in een definitieve plooi. “We waren blijkbaar toch wel wat onder de indruk”, vertelt sportief verantwoordelijke Alain Brusselle. “We toonden te veel respect voor de tegenstander, die vrij vlot de score kon openen. Na een kwartier stonden we zelfs al 3-0 in het krijt en dan weet je voor een onmogelijke opdracht te staan.”

Vier gele en twee rode kaarten

“Toch kwamen we na de rust beter in de match en konden via Giovanni Longueville tegenscoren. Er was toen wel wat euforie en we kregen nog enkele kansjes, maar Seraing scoorde in de slotfase nog twee keer. Ondanks het feit dat ze veel beter waren en verdiend doorstoten naar de volgende ronde, is het jammer te moeten vaststellen dat de scheidsrechter zich wilde laten gelden door ons maar liefst vier gele en twee rode kaarten te geven. Zo kreeg Gianni Longueville een tweede gele kaart wegens vermeend protest. Toen de ref na affluiten Longueville zelf ging opzoeken, wou Tobin Stroo tussenkomen en kreeg hij prompt ook een rode kaart onder de neus geduwd. Jammer dat het zo moest aflopen, wetende dat de thuisploeg geen enkele kaart gekregen heeft”, getuigt Brusselle, die toch meer had verwacht van het Waals avontuur. “We keken er hard naar uit en hebben er een heuse daguitstap van gemaakt, maar het werd een bijzonder troosteloze bedoening in het grauwe Seraing. Er kwamen bovendien nog geen honderd supporters opdagen voor dit bekertreffen. Het is dan des te spijtig dat we zelf geen fans konden meenemen. We hadden het dus beter kunnen treffen met de loting, maar we kunnen sowieso terugblikken op een mooie bekercampagne met stuntzeges tegen twee tweedenationalers. De focus ligt nu weer helemaal op de competitie”, klinkt het tot besluit. Blankenberge speelt woensdag op het veld van Zonnebeke.

FC Seraing - KSC Blankenberge 6-1

FC Seraing: Mignon, Swers, Machado, Faye, Al Badaoui Sabri, Bernier, Basha (66’ Pierrot), Lahssaini, Maydana, Gueye (74’ Ndiaye), Cascio (74’ Kilota)

KSC Blankenberge: De Ruyter, Belpaire, Gianni Longueville, Lingier, Stroo, Dewilde, Giovanni Longueville, Feys, Frederick, Voordecker, Van Moeffaert

Doelpunten: 5’ Cascio 1-0, 7’, 16’ Al Badaoui Sabri 2-0, 3-0, 39’ Cascio 4-0, 66’ Giovanni Longueville 4-1, 82’ eigen doelpunt 5-1, 86’ Ndiaye 6-1

Rood: 89’ Gianni Longueville, 92’ Stroo (B)